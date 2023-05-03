كشفت عن رأيها بمشاهد الإغراء.. دانا حمدان: "الجمهور شايفني شبه سعاد حسني"

كشفت الفنانة دانا حمدان، عن تعرضها لعدم استجابة في سوق العمل ولظلم غير مقصود، مشيرة إلى أنها تسعى كثيرا للعمل و طلب الحصول على أدوار لكنها لا تجد أي استجابات، معقبة: "بحس أن العين مش عليا، مش بيفتكروني".

و أضافت "دانا حمدان" خلال لقائها ببرنامج "الستات"، المذاع على قناة "النهار"، أنها تحب كثيرا "سعاد حسني" و ترى أن الجمهور يراها شبيهة لها، خاصة بعد فيديوهات "التيك توك" التي تقوم بها.

و أشارت "دانا حمدان" إلى أنها تقدر "سعاد حسني" كثيرا، معقبة:" فنانة رائعة متنوعة و متغيرة، متميزة و كان عندها قدرة تقوم بأي دور"، متابعة حديثها:" كنت أتمنى أن يكون لي أعمال كثيرة في الفن لأتكلم عنها لكن مكنش ليا نصيب، أتمنى أن ربنا يكتبلي نصيب أحسن في اللي جاي".

سبب رفضها لـ فيلم "الرحلة"

وأرجعت "دانا حمدان" سبب رفضها للمشاركة بفيلم "الرحلة" إلى المشاهد العارية، برغم عدم رفضها لمشاهد الإغراء، موضحة:" مقولتش معنديش مانع أقدم مشاهد عري، لكن كان قصدي لو مشهد جريء و بيوصل لحاجة بالنهاية".



