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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومهربة بدمياط

ادويه
ادويه

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في دمياط، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك بدمياط، حملة مكبرة على المنشآت الطبية ومراكز التجميل.  

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط أدوية منتهية الصلاحية، وكذلك أدوية مجهولة المصدر ومهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها داخل مركز يدار بدون ترخيص، وتم الكشف عن عدم وجود تصريح مزاولة المهنة لبعضهم، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وبناءً على تعليمات
الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط.

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كما تم ضبط عدد من المنشآت الطبية الخاصة التى تدار بدون ترخيص، وكذلك تم تنفيذ غلق لبعض المنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص، وأيضا التى تدار بدون ترخيص والصادر لها قرارات غلق من المحافظة.

وشدد وكيل وزارة الصحة على تكثيف تلك الحملات بجميع مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين.

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