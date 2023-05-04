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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد شركة موانئ المالديف في زيارة لميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط



استقبل ميناء دمياط وفداً من شركة الموانئ بجزر المالديف ضم رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ومديرى عدد من إدارات الشركة برفقة  الدكتور  هشام هلال عميد معهد الدراسات العليا البحرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، الدكتور  مختار حبشى رئيس وحدة التسويق ، الدكتور  خالد سالم رئيس قسم التسويق بالأكاديمية ، خلال زيارتهم التى تهدف إلى بحث سبل التعاون بين الجانبين .

 

 كان فى استقبالهم اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، الذى رحب بهم ونقل لهم تحيات الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل ، كما قام بتقديم عرض توضيحي للميناء وأهم محطاته ومزاياه التنافسية ومشروعاته الجارية والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة .
حضر اللقاء اللواء بحري  طارق عدلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وقيادات الهيئة.
عقب ذلك قام الحضور بجولة ميدانية اشتملت على مركز العمليات بالهيئة والتعرف على دوره  في المراقبة و إحكام السيطرة على جميع مرافق الميناء والتنسيق بين كافة الجهات المختصة ، كما قاموا بزيارة برج الإرشاد والتعرف على دوره في إدارة حركة السفن  ، كما توجهوا إلى شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع  للتعرف على مراحل  العمل ودورة التشغيل داخل المحطة  .
ومن جانبه أعرب وفد شركة موانئ المالديف عن سعادتهم بزيارتهم لميناء دمياط وأشادوا بالمقومات  التى يتمتع بها  والمشروعات  الجارى تنفيذها  والفرص الاستثمارية المتاحة و أعربوا عن تمنياتهم أن تكون تلك الزيارة أساس للتعاون المستقبلي بين الجانبين.

دمياط الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الجهات المختصة الفريق مهندس كامل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل تداول الحاويات بحث سبل التعاون بين الجانبين

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