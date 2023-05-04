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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة المحافظات.. أنجح 5 سيارات في جنوب سيناء| صور

أنجح سيارات في محافظة
أنجح سيارات في محافظة جنوب سيناء

ينتشر داخل جمهورية مصر العربية الكثير من أنواع السيارات المستعملة داخل المحافظات، ويختلف أذواق المقبلين علي شراء السيارات من محافظة لأخري حسب طبيعة كل محافظة والطرق المتواجدة بها، يتواجد من هذه السيارات إصدارات مختلفة تتيح للمواطنين أمكانية اختيار السيارة التي تناسب احتياجاته وتساعده علي التنقل .

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يكشف خبير السيارات ايمن يوسف غياض لموقع صدى البلد الإخباري عن أنجح 5 سيارات متواجدة في محافظة جنوب سيناء :


1- تويوتا كورولا

زودت سيارة  تويوتا كورولا بناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر، وتستهلك 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 121 حصان، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 189 كم/ساعة، وتتسارع سيارة  تويوتا كورولا  من 0-100 كم/ساعة في 12 ثانية.

 تويوتا كورولا  موديل 2013

يبلغ سعر سيارة  تويوتا كورولا  موديل 2013 داخل سوق السيارات المستعملة بمحافظة جنوب سيناء 480 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- كيا سيراتو

تصل سرعة سيارة كيا سيراتو القصوى الي 190 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 156 نيوتن/متر، وقوة 128 حصان، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر، وتستهلك 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية.

كيا سيراتو موديل 2014 

سعر سيارة كيا سيراتو موديل 2014 في سوق السيارات المستعملة داخل محافظة جنوب سيناء يصل الي 410 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- ميتسوبيشي لانسر شارك

تنتج سيارة ميتسوبيشي لانسر شارك قوة 150 حصان، وعزم دوران 198 نيوتن/متر، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 2000 سي سي، وتصل سرعة سيارة ميتسوبيشي لانسر شارك القصوى الي 198 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 59 لتر، وتستهلك 8.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويوجد بها ناقل حركة أوتوماتيك .

ميتسوبيشي لانسر شارك موديل 2015

تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر شارك موديل 2015 داخل سوق السيارات المستعملة بمحافظة جنوب سيناء بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- رينو داستر

تستهلك سيارة رينو داستر 7.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.2 ثانية، وتصل سرعة سيارة رينو داستر القصوى الي 178 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر .

رينو داستر موديل 2015

تأتي سيارة رينو داستر موديل 2015 داخل سوق السيارات المستعمل بمحافظ جنوب سيناء بسعر 380 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

5- اسبيرانزا تيجو

سعة محرك سيارة اسبيرانزا تيجو 2000 سي سي، وتستهلك السيارة 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 137 حصان، وعزم دوران يصل الي 182 نيوتن/متر، وتصل سرعة سيارة اسبيرانزا تيجو القصوى الي 175 كم/ساعة.

اسبيرانزا تيجو موديل 2012

تتوافر سيارة اسبيرانزا تيجو موديل 2012 داخل سوق السيارات بمحافظة جنوب سيناء بسعر 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

تويوتا كورولا كيا سيراتو ميتسوبيشي لانسر شارك رينو داستر اسبيرانزا تيجو

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