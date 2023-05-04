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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية تطالب بإنقاذ أهالي الوادي الجديد من طريق "الخارجة أسيوط"

رغدة نجاتي، عضو لجنة
رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

تقدمت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عضو المجلس عن محافظة الوادي الجديد، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية، والنقل، بشأن تكرار الحوادث بمنطقة النقب بطريق الخارجة / أسيوط، والمعروف بـ "طريق الموت".

وأوضحت النائبة، أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يربط محافظة الوادي الجديد بباقي المحافظات عن طريق أسيوط، مشيرة إلى أنه يطلق عليه أيضا "طريق الثعبان" لما يوجد به من منحنيات خطرة، بل هو الطريق الأخطر في مصر، ويحتاج للتطوير والازدواج منذ فترات كبيرة.

وأشارت رغدة نجاتي، إلى أن طريق الموت يقع عند نقطة الكيلو 60 وحتى الكيلو 75 على طريق الخارجة / أسيوط بمحافظة الوادى الجديد، قائلة: وهي مسافة شديدة الخطورة، نظرا للمنحنيات الوعرة والمطبات الهوائية المتلاحقة، والتي تجبر قائدي المركبات على الالتزام بالسرعة القصوى ٣٠ كيلو مترا فى الساعة.

وأكدت نائبة الوادي الجديد، أن طريق الموت تسبب في حصد مئات بل آلاف الأرواح بسبب تكرار حوادث الطرق، وآخرها حادث اليوم الذي أودى بحياة ١٧ شخصا، فضلا عن إصابة ٢٩ آخرين، جراء اصطدام أتوبيس بشاحنة.

وقالت رغدة نجاتي: تحول طريق الخارجة / أسيوط، لمصدر رعب وإزعاج لأهالي الوادي الجديد، خصوصا وأنه لا يوجد طريق بديل لأبناء المحافظة في الدخول والخروج إليها.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بتوجيه التنسيق بين وزارة النقل، ومديرية الطرق والكباري بمحافظة الوادي الجديد، باتخاذ ما يلزم بشأن هذا الطريق الخطر، لاسيما وأن هناك العديد من التوصيات البرلمانية في هذا الشأن . 

رغدة نجاتي و لجنة التعليم الخارجة أسيوط

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