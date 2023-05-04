الجمباز يكتب تاريخ عالمي جديد باستضافة اجتماعات اللجنة البارالمبية لأول مرة

يستضيف الاتحاد المصري للجمباز أول إجتماع للجنة البارالمبية بالاتحاد الدولى للجمباز على مدار ثلاثة أيام ، وهو الإجتماع الأول الذى يعقد للجنة على مستوى العالم يكون فى مصر.

وبالتحديد فى قاهرة المعز فى أحد قاعات أحد فنادق مدينة نصر ، والتى تم إنشاىها وتكوينها هذا العام برئاسة البيلاروسية نيلى كيم نائبة رئيس الاتحاد الدولي ، والتى تختتم أعمالها مساء اليوم الخميس ، بعد أن قرر الاتحاد الدولى إدخال ذوى الاحتياجات الخاصة والاعاقات الذهنية والجسدية ضمن نشاطه ، بتنظيم بطولات عالم وأخرى تأهيلية للمشاركة فى الدورات البارالمبية للمعاقين.

ويأتى تنظيم هذا الحدث الفريد فى القاهرة مواكبا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى صانع الجمهورية الجديدة ، والنهضة الحديثة ، والذى يحرص على أن تستضيف مصر كافة المحافل الدولية والعالمية فى جميع المجالات ، وخاصة الرياضية لقدرتها الكبيرة على التنظيم بكل كفاءة واقتدار ، وبتنفيذ من إيهاب أمين صانع إنجاز الجمباز المصرى على مستوى العالم ، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

تضم اللجنة البيلاروسية نيل كيم نائبة رئيس الاتحاد الدولي "رئيسا" والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى "مقررا" ، وعضوية كل من السورى يوسف الطباع عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى ، والانجليزية كاتربن ليتبرج ، والنرويجية آن هيلن ، والفنلندية ماريا ، وأنضم معهم فى ورشة العمل كل من الدكتورة أنجيلا من إنجلترا ، ومواطنها باتريك بوينير ، وهبه محمد سكرتيرة الاتحاد الأفريقى للجمباز .

قال الدكتور أيهاب أمين أنه حرص على الانضمام لهذه اللجنة بالتحديد ، عندما علم أن الاتحاد الدولى ينوى عقد الإجتماع الأول بدولة سويسرا ، أسرع بالتحدث مع رىيس الاتحاد الدولى لعقد اجتماع اللجنة الأول بالقاهرة على هامش بطولة كأس العالم للجمباز الفنى على نفقة الاتحاد الدولى بالكامل ، مشيرا إلى أنه نجح فى الحصول على موافقة الاتحاد الدولى على عقد الإجتماع بالقاهرة فى حدث لن يتكرر مرة أخرى عبر التاريخ ، لافتا إلى أن قيادات الاتحاد الدولى لم يتوانوا فى الموافقة على طلب مصر ، بعد أن شاهدوا وتابعوا الإهتمام الكبير الذى يحظى به أصحاب الهمم من قبل الدولة المصرية والقيادة السياسية ، فضلا عن التطور الهائل الذى تشهده مصر منذ سنوات على يد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والجهود الكبيرة التى يبذلها فى بناء الجمهورية الجديدة ، مؤكدا أن الاتحاد الدولى سوف ينظم أول بطولة عالم لذوى الاحتياجات الخاصة عام 2025 ، معلنا أنه سوف يسعى جاهدا لأن تنال مصر شرف تنظيم أول بطولة عالم لذوى الاحتياجات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .

أشار أمين إلى أن الإجتماع الذى تضمن ورشة عمل ناقش وضع الأسس والقوانين الخاصة بتنظيم المسابقات والمنافسات المختلفة ، وسبل التنظيم لوضع الاستراتيجية العامة للبطولات والمنافسات لتقديمها للمكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لاعتمادها ، تمهيدا لبدء نشاط لجنة البارالمبية ، مضيفا إلى أنه نظم رحلات لأعضاء اللجنة لزيارة المتحف المصرى الجديد ، وأهرامات الجيزة ، ومجمع الأديان ، ومنطقة خان الخليلى ، حيث قامت نيلى كيم بزيارة مصر من قبل ، وتحرص فى كل مرة على زيارة الأماكن الأثرية والتاريخية خلال الزيارات ، وقد اصطحبت معها زوجة الذى يزور القاهرة لأول مرة ، وسوف تتوجه معه إلى مدينة شرم الشيخ فى نزهة لمدة ثلاثة أيام للاستمتاع بأجواء مدينة السلام ، كما أن السورى يوسف الطباع عضو اللجنة تقريبا مقيم بمصر لأنه يعتبرها بلده الثانية ، مستطردا أن بقية أعضاء اللجنة يزورون مصر لأول مرة ، وقد وضح عليهم الانبهار بعظمة التاريخ المصرى عبر العصور المختلفة رغم قصر فترة الزيارة ، حيث أجمعوا على أن ما شاهدوه بأعينهم غير الصورة السيئة التى يرسمها المغرضون ضد مصر ، وأنهم شاهد مصر بشكل مغاير تمام عن الصورة التى كانت عالقة باذهانهم بأن مصر بلد متخلفة ، ولكنهم فوجئوا بمصر الحضارة والتاريخ والعظمة والتقدم فى مختلف المجالات ، معلنون رغبتهم الجامحة فى زيارة مصر مرات عديدة للتعرف على حضارتها وتاريخها العريق .