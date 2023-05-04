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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجمباز يكتب تاريخ عالمي جديد باستضافة اجتماعات اللجنة البارالمبية لأول مرة

صدى البلد

يستضيف الاتحاد المصري للجمباز أول إجتماع للجنة البارالمبية بالاتحاد الدولى للجمباز على مدار ثلاثة أيام ، وهو الإجتماع الأول الذى يعقد للجنة على مستوى العالم يكون فى مصر.

 وبالتحديد فى قاهرة المعز فى أحد قاعات أحد فنادق مدينة نصر  ، والتى تم إنشاىها وتكوينها هذا العام برئاسة البيلاروسية نيلى كيم نائبة رئيس الاتحاد الدولي ، والتى تختتم أعمالها مساء اليوم الخميس ، بعد أن قرر الاتحاد الدولى إدخال ذوى الاحتياجات الخاصة والاعاقات الذهنية والجسدية ضمن نشاطه ، بتنظيم بطولات عالم وأخرى تأهيلية للمشاركة فى الدورات البارالمبية للمعاقين.

 ويأتى تنظيم هذا الحدث الفريد فى القاهرة مواكبا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى صانع الجمهورية الجديدة ، والنهضة الحديثة ، والذى يحرص على أن تستضيف مصر كافة المحافل الدولية والعالمية فى جميع المجالات ، وخاصة الرياضية لقدرتها الكبيرة على التنظيم بكل كفاءة واقتدار ، وبتنفيذ من إيهاب أمين صانع إنجاز الجمباز المصرى على مستوى العالم ، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

تضم اللجنة البيلاروسية نيل كيم نائبة رئيس الاتحاد الدولي "رئيسا"  والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى "مقررا" ، وعضوية كل من السورى يوسف الطباع عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى ، والانجليزية كاتربن ليتبرج ، والنرويجية آن هيلن ، والفنلندية ماريا ، وأنضم معهم فى ورشة العمل كل من الدكتورة أنجيلا من إنجلترا ، ومواطنها باتريك بوينير ، وهبه محمد سكرتيرة الاتحاد الأفريقى للجمباز .

قال الدكتور أيهاب أمين أنه حرص على الانضمام لهذه اللجنة بالتحديد ، عندما علم أن الاتحاد الدولى ينوى عقد الإجتماع الأول بدولة سويسرا ، أسرع بالتحدث مع رىيس الاتحاد الدولى لعقد اجتماع اللجنة الأول بالقاهرة على هامش بطولة كأس العالم للجمباز الفنى على نفقة الاتحاد الدولى بالكامل ، مشيرا إلى أنه نجح فى الحصول على موافقة الاتحاد الدولى على عقد الإجتماع بالقاهرة فى حدث لن يتكرر مرة أخرى عبر التاريخ ، لافتا إلى أن قيادات الاتحاد الدولى لم يتوانوا فى الموافقة على طلب مصر ، بعد أن شاهدوا وتابعوا الإهتمام الكبير الذى يحظى به أصحاب الهمم من قبل الدولة المصرية والقيادة السياسية ، فضلا عن التطور الهائل الذى تشهده مصر منذ سنوات على يد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والجهود الكبيرة التى يبذلها فى بناء الجمهورية الجديدة ، مؤكدا أن الاتحاد الدولى سوف ينظم أول بطولة عالم لذوى الاحتياجات الخاصة عام 2025 ، معلنا أنه سوف يسعى جاهدا لأن تنال مصر شرف تنظيم أول بطولة عالم لذوى الاحتياجات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .

أشار أمين إلى أن الإجتماع الذى تضمن ورشة عمل ناقش وضع الأسس والقوانين الخاصة بتنظيم المسابقات والمنافسات المختلفة ، وسبل التنظيم لوضع الاستراتيجية العامة للبطولات والمنافسات لتقديمها للمكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لاعتمادها ، تمهيدا لبدء نشاط لجنة البارالمبية ، مضيفا إلى أنه نظم رحلات لأعضاء اللجنة لزيارة المتحف المصرى الجديد ، وأهرامات الجيزة ، ومجمع الأديان ، ومنطقة خان الخليلى ، حيث قامت نيلى كيم بزيارة مصر من قبل ، وتحرص فى كل مرة على زيارة الأماكن الأثرية والتاريخية خلال الزيارات ، وقد اصطحبت معها زوجة الذى يزور القاهرة لأول مرة ، وسوف تتوجه معه إلى مدينة شرم الشيخ فى نزهة لمدة ثلاثة أيام للاستمتاع بأجواء مدينة السلام ، كما أن السورى يوسف الطباع عضو اللجنة تقريبا مقيم بمصر لأنه يعتبرها بلده الثانية ، مستطردا أن بقية أعضاء اللجنة يزورون مصر لأول مرة ، وقد وضح عليهم الانبهار بعظمة التاريخ المصرى عبر العصور المختلفة رغم قصر فترة الزيارة ، حيث أجمعوا على أن ما شاهدوه بأعينهم غير الصورة السيئة التى يرسمها المغرضون ضد مصر ، وأنهم شاهد مصر بشكل مغاير تمام عن الصورة التى كانت عالقة باذهانهم بأن مصر بلد متخلفة ، ولكنهم فوجئوا بمصر الحضارة والتاريخ والعظمة والتقدم فى مختلف المجالات ، معلنون رغبتهم الجامحة فى زيارة مصر مرات عديدة للتعرف على حضارتها وتاريخها العريق .

الجمباز اللجنة البارالمبية الاتحاد الدولي للجمباز

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