إشارة واضحة .. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن كييف تتفهم أنه لا يمكنها الانضمام إلى حلف الناتو أثناء الصراع، لكنها تريد تلقي إشارة واضحة مفادها أن البلاد سيتم قبولها في الحلف بعد انتهائه.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي خلال زيارة الى هولندا، ردا على سؤال حول احتمال وقف المساعدة العسكرية لأوكرانيا في حالة فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة لأوكرانيا، إنه يؤمن بنجاح الهجوم المضاد الأوكراني.

وأضاف: "لا نعتقد أننا قد نفشل في النجاح. هذا ليس طريقنا ، لذا لا يمكنني الإجابة على سؤالك".

وقال زيلينسكي إنه يود استخدام جميع الأصول الروسية المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا ويأمل في تطوير آليات جديدة للقيام بذلك.