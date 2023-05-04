تصعيد خطير .. إعلان مقلق من روسيا بعد الهجوم على الكرملين

أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، عن ثقته في أن هجوم الطائرات بدون طيار الأوكرانية على الكرملين سيؤدي إلى تصعيد الصراع.

وكتب مدفيديف، على “تويتر”، ردا على تصريحات مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي دعا روسيا إلى عدم استخدام الهجوم على الكرملين لتصعيد الصراع الأوكراني : "إن تصعيد الصراع سيأتي بسبب الهجوم الإرهابي الذي ارتكبته سلطات كييف تحت قيادة الولايات المتحدة ووافقت عليه قيادة الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه يتعين على المجتمع الدولي إدانة الحيلة الإجرامية التي ارتُكبت في كييف ضد الكرملين في 3 مايو.

كما قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه سيتم العثور على جميع المسؤولين عن هجوم الطائرات بدون طيار على الكرملين، وسيواجهون عقابًا شديدًا.