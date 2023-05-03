إعلان صادم.. مدفيديف: لا خيار أمام روسيا إلا قتل زيلينسكي وحكومته

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري مدفيديف، إنه لا خيار أمام روسيا الآن إلا قتل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وأعضاء حكومته.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إنه يجب تدمير النظام الأوكراني بشكل كامل بعد محاولة اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال فولودين، إنه “لا يمكن التفاوض مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد ما حدث”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أوليج موروزوف، عضو مجلس الدوما الروسي، إنه اعتبارًا من اليوم، يجب اعتبار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي علنًا ورسميًا إرهابيًا، وهناك حاجة إلى ضربة لإقناع العدو بأن لدى روسيا فرصة معاقبة حتى الموت على مثل هذه الأفعال.

وأضاف موروزوف "نحن بحاجة إلى ضربة تقنع العدو، وليس فقط في كييف، أن روسيا لديها القدرة على معاقبة أي شخص على مثل هذه الأفعال قاتلة.. أعتقد أنه اعتبارًا من اليوم، يجب إعلان زيلينسكي علنًا ورسميًا إرهابيًا".