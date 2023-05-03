الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا للتخلي عن التصعيد

أكدت الأمم المتحدة، أنها لا يمكننا تأكيد المعلومات حول هجمات أوكرانيا على الكرملين الروسي، داعية موسكو وكييف للتخلي عن الخطوات التي تؤدي للتصعيد.

من جانبه، نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هجمات أوكرانيا على الكرملين، قائلًا إن كييف لم تهاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو قصر الكرملين في موسكو.

ويأتي نفي زيلينسكي بعد هجمات إرهابية بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين.

وقالت الخدمة الصحفية في الكرملين: "حاول نظام كييف الليلة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، باستخدام طائرات مسيرة، تم تفجيرها، ولم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك".

وتم رصد أول طائرة مسيَرة فوق الكرملين في الساعة 2:27 صباحا بتوقيت موسكو، وانفجرت فوق قصر مجلس الشيوخ واندلع حريق على سطحه.

وتم تسجيل هجوم الطائرة الثانية في الساعة 2:43 صباحا. وسقط حطامها على أراضي الكرملين.