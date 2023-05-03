سفير روسيا: لا نريد أن تصبح أمريكا اللاتينية ساحة معركة للقوى العظمى

قال سفير روسيا في أوروغواي اليوم، إن التعاون الثنائي بين موسكو و أمريكا اللاتينية لا يستهدف أطرافا ثالثة، كما أن روسيا تدعم تنوع ووحدة دول المنطقة.

وأكد أندريه بوادييف في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك الروسية، أن بلاده تري أن الوضع الجيوسياسي الحالي يخلق فرصة جديدة لتوسيع التعاون الثنائي بين روسيا وأمريكا واللاتينية.

وأشار السفير الروسي إلي أن التعاون بين الجانبين لا يستهدف أي أطراف أخري.

واستكمل حديثه قائلا، "تعاوننا مع دول أمريكا اللاتينية يقوم على أسلوب غير أيديولوجي وعملي ولا يستهدف أحدا".

وأضاف بوادييف، نحن لا نجبر شركائنا في أمريكا اللاتينية على الاختيار إما الوقوف إلى جانب روسيا أو معارضتها، بل ندعم وحدة وتنوع البلدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.