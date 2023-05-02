رسالة لـ ماسك.. أول تعليق من مدفيديف بعد رفع حظره على “تويتر”

قال الرئيس الروسي السابق، دميتري مدفيديف، بعد رفع الحظر المفروض على دخوله علي “تويتر”، إن رجل الأعمال الأمريكي الرئيس التنفيذي لـ“تويتر”، إيلون ماسك، لا يزال قادرا على تغيير شيء ما في شبكة التواصل الاجتماعي.

وكتب مدفيديف، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في تغريدة علي “تويتر”: "ما زال إيلون قادرًا على تغيير شيء ما على تويتر. ويتضح هذا من خلال الاعتراف بالمصلحة العامة في المنشور السابق".

وفي وقت سابق، قال مدفيديف، إن “تويتر” حجب آخر تغريدة له، مشيرا إلى أن تويتر يرضخ لضغوط وزارة الخارجية الأمريكية وأوكرانيا.

وقارن المسئول، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، هذه المعاملة بالحظر الذي فرضه تويتر على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يناير 2021.

وكتب مدفيديف عبر “تلجرام”، “لقد استسلم تويتر لضغوط وزارة الخارجية الأمريكية وأوكرانيا”.

وأعرب مدفيديف عن أسفه؛ لأن الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” إيلون ماسك، “فشل بشكل واضح في هذه المهمة” واتهم منصة التواصل الاجتماعي بخدمة “مصالح المؤسسة الأمريكية”.