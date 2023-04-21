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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدفيديف يحذر ألمانيا: استعدوا لاستعراض روسيا في قلب برلين

روسيا والمانيا
روسيا والمانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن الألماني الذي يريد مهاجمة روسيا يجب أن يكون مستعدًا لاستعراض روسيا في برلين. 

 

جاءت تصريحات مدفيديف، تعليقا على تصريحات وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بأن القوات المسلحة لأوكرانيا لها الحق في إجراء عمليات على أراضي روسيا.

 

كتب مدفيديف، في تغريدة علي “تويتر”: “وزير الدفاع الألماني، دون تفكير كثير، أفشى شيئًا عن العمليات العسكرية على أراضينا. لا بد أنه يشعر بالغيرة من مجد قادة الرايخ الثالث. هو في الواقع بحاجة إلى أن يتذكر علامة تاريخية: الألماني الذي يريد مهاجمة روسيا يجب أن يكون مستعدًا لاستعراضنا في برلين”.

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وفي وقت سابق، قال بيستوريوس إنه يعتبر أنه من "الطبيعي تمامًا" بالنسبة لأوكرانيا إجراء عمليات على الأراضي الروسية إذا كانت هناك حاجة لتعطيل إمداد الجيش الروسي.

 

وأوضح وزير الدفاع الألماني، يرى أن هذا "طبيعي" طالما أن المدن والمدنيين والمناطق المدنية لا تتعرض للهجوم.

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