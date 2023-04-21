نريد العدالة.. وزير الخارجية الصيني: بكين لا تؤجج الصراع بين روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، اليوم الجمعة، إن بكين لا تعمل على تصعيد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وتدافع عن العدالة والمحادثات وخفض التصعيد.‏

‏وأضاف جانج، خلال افتتاح منتدى لانتينج في شانجهاي: "في مواجهة الانسحاب من الأزمة الأوكرانية، لا تؤجج الصين لهيبها ولا تستغل الفرصة للاستفادة منها، ولكنها تدافع عن العدالة وتحث على السلام وتشجع المفاوضات من أجل نزع فتيل الأزمة وإخماد الوضع".‏

و‏في 24 فبراير، نشرت وزارة الخارجية الصينية وثيقة تحدد موقفها من تسوية الأزمة في أوكرانيا، وتتألف الوثيقة من 12 بندا، بما في ذلك الدعوة إلى وقف إطلاق النار، ومراعاة المصالح الأمنية المشروعة لجميع البلدان، وحل الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، وتبادل أسرى الحرب بين موسكو وكييف، بالإضابة أيضا عن التخلي عن أي عقوبات أحادية الجانب دون قرار ذي صلة من مجلس الأمن الدولي.

وقالت الصين إن الحوار والمحادثات هما السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية ودعت جميع الأطراف إلى دعم موسكو وكييف في التحرك نحو بعضهما البعض وكذلك استئناف الحوار في أقرب وقت ممكن، كما جرى التشديد على أنه ينبغي للمجتمع العالمي أن يهيئ الظروف وأن يوفر منبرا لاستئناف المحادثات.‏