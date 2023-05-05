مدد تخزين اللحوم والأسماك والدواجن في الفريزر.. ومفاجأة بخصوص الخضروات والفواكه| ملف كامل

يعد تخزين اللحوم في الفريزر، أمراً شائعاً لدى الكثيرين للحفاظ عليها أطول فترة ممكنة لتكون صالحة للأكل، لكن ما هي المدة المناسبة لحفظ هذه المادة الغذائية الغنية بالبروتين، لاسيما أنها تؤثر على مستوى جودتها؟



مدة صلاحية اللحوم داخل الفريزر

بحسب الخبراء، تظل غالبية اللحوم صالحة لمدة شهر واحد على الأقل وتتمتع بطعمها الطازج إذا ظلت في الفريزر، فيما يحتفظ البعض منها بجودته في الثلاجة لمد تصل إلى 18 شهراً.

فمثلاً، يمكن أن يظل الجمبري وجراد البحر والحبار ما بين 6 إلى 18 شهراً في الفريزر.

كما يمكن تجميد النقانق لمدة تصل إلى شهرين، كما هو الحال مع جميع اللحوم الباردة.

بينما مدة تخزين الهامبرجر على سبيل المثال، تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، بينما يمكن الاحتفاظ بلحم البقر ولحم العجل ولحم الضأن لمدة تتراوح بين أربعة و12 شهرا.



مدة صلاحية الدجاج داخل الفريزر

كذلك، يمكن تجميد قطع الدجاج أو الديك الرومي لمدة تسعة أشهر، فيما يمكن تجميد قطع الدجاج الكاملة لمدة 12 شهرا.

أما بالنسبة للسمك فيصل سرطان البحر والكركند إلى أربعة أشهر، بينما يصل سمك القد إلى ثمانية أشهر.

وحسب شركة "whirlpool" الأميركية المختصة بصناعة أجهزة التبريد، فإن تجميد اللحوم وهي لا تزال طازجة أفضل طريقة لضمان الحفاظ على جودتها، محذرة من تجميد اللحم لفترة طويلة، لأنه سيبدو شكله مشوهاً وله رائحة قوية.





ما هي مدة بقاء الفواكه والخضراوات المجمدة؟

الفاكهة والخضروات المجمدة لا تنتهي صلاحيتها أو تفسد، فأي طعام مجمد آمن للاستخدام لأن البكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى لا يمكن أن تنمو في درجات حرارة تصل إلى 0 درجة فهرنهايت وأقل، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

نصائح تخزين الفواكه والخضراوات

للحصول على أقصى قدر من الجودة، أغلق الطعام بإحكام وحافظ على الفريزر باردًا بدرجة كافية.

وقد لا تتمكن من استهلاك الفاكهة الطازجة بهذه السرعة، لذا فإن تجميد الفاكهة الطازجة في المنزل يعد وسيلة فعالة من حيث التكلفة وآمنة لحفظها لوقت لاحق. يوصي اختصاصي التغذية ومعلم الطهي المسجل أندريا كيركلاند ، RD ، بالطريقة التالية لتجميد الفاكهة الطازجة في المنزل.

اغسل جميع الفاكهة الطازجة تحت الماء الجاري البارد جيدًا.

تحضير الفاكهة: اعتمادًا على نوع الفاكهة ، قد تحتاج إلى تقشيرها ولبها وتقطيعها إلى الأشكال المرغوبة.

استخدم المناشف الورقية لتجفيف الفاكهة للتخلص من الرطوبة الزائدة، هذا يساعد على منع تلف المجمد.

رتبي الفاكهة في طبقة واحدة على صينية خبز كبيرة مبطنة بورق زبدة.

يُجمد حتى يتجمد ، لمدة 4 ساعات على الأقل.

انقل الفاكهة المجمدة إلى حاوية أو كيس آمن للاستخدام في المجمد.

قم بإزالة أكبر قدر ممكن من الهواء من الحاوية أو الكيس للمساعدة في منع حرق المجمد وإغلاقه.

أعد الثمار المجمدة إلى الفريزر.

ما هي مدة صلاحية الخضروات المجمدة؟

في حين أن السلطة لا تتجمد جيدًا، يمكن أن تبقى بقايا الطعام المجمدة وحساء الخضار واليخنات في المجمد لمدة تصل إلى 3 أشهر ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

والخضار المجمد لها نفس العمر الافتراضي للفاكهة المجمدة: الخلود إذا كانت درجات الحرارة باردة بدرجة كافية. بمرور الوقت ، قد يتأثر الملمس والطعم والجودة ، لكن الخضروات المجمدة لا تزال آمنة للأكل.

في حالة تجميد الخضروات الخاصة بك، جرب سلقها قبل التجميد، وهذا يساعدهم على الاحتفاظ بنكهتهم ولونهم ومغذياتهم، السلق غير مطلوب إذا اشتريت خضروات مجمدة بالفعل.

وللحصول على أفضل جودة، استخدم المنتجات المجمدة في غضون 8 إلى 12 شهرًا من التجميد، وفقًا للمركز الوطني لحفظ الأطعمة المنزلية، إذا لم تتمكن من استخدام الفواكه والخضروات المجمدة في غضون 12 شهرًا ، فلا تزال آمنة للاستخدام إلى أجل غير مسمى ، على الرغم من أن الجودة قد تكون أقل بمرور الوقت.