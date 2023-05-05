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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد طلاب جامعة القاهرة ينظم رحالة طلابية بشكل مجاني

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب جامعة القاهرة، عن تنظيم زيارة مجانية الى متحف الحضارة و الكنيسة المعلقة وماري جرجس و المعبد اليهودي.

وأوضح اتحاد طلاب جامعة القاهرة أن علي الراغبين من طلاب الجامعة الحضور وأن يقوموا بالحجز والتسجيل عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/2Bh8zS4qKMmuk6dT7

واشار الإتحاد أن زيارة متحف الحضارة و الكنيسة المعلقة وماري جرجس و المعبد اليهودي، سوف تكون بشكل مجاني يوم الاربعاء القادم الموافق 10 مايو، مشيرآ إلي أن الحجز بأولوية التسجيل وحتى اكتمال العدد.

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وعلي جانب آخر نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 73 عاما.

واعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه للأسرة القضائية، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن المستشار عبد الله عصر، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1973 بتقدير جيد جداً، وعين بعدها معاونًا للنيابة العامة في ديسمبر من العام ذاته، وتدرج في وظائفها حتى عين قاضياً بالمحاكم الابتدائية في أول أكتوبر 1980، ثم رئيساً للنيابة العامة، حتى ندب بالتفتيش القضائي، ثم عين محامياً عاماً بالنيابة العامة عام 1990، ورشح للعمل قاضياً بمحكمة النقض عام 1994 ثم عين نائباً لرئيس المحكمة 1996، وندب للعمل رئيسًا للمكتب الفني لمحكمة النقض عام 2015، بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة، وتم ندبه سابقًا عضوًا بمجلس كلية الحقوق بجامعة القاهرة لمدة عامين، وأعير لمدة 6 سنوات نائباً لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات ورئيساً لدائرة بمحكمة القيم بالنقض، وفي 6 يوليه عام 2019، أدى اليمين الدستورية رئيسا لمحكمة النقض ليشغل بذلك أيضًا رئاسة المجلس الأعلى للقضاء

جامعة القاهرة اتحاد طلاب جامعة القاهرة متحف الحضارة الكنيسة المعلقة المعبد اليهودي

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