جامعة حلوان تعزز التعاون الدولى مع نظيراتها الأجنبية لرفع أداء المنظومة التعليمية وتطوير البرامج الدراسية

رئيس جامعة حلوان:

نعمل علي تطوير برامج ذات طابع دولي وفقآ لخطة الدولة المصرية واستراتيجية وزارة التعليم العالي

نائب رئيس جامعة حلوان:

خطة لتطوير برامج الجامعة بالتعاون مع شركاء دوليين



مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان:

نقوم بعرض بدائل متنوعة للبرنامج الدولي حتي تتوافق اللوائح الدراسية بين الجامعات

تطلق جامعة حلوان العديد من اللقاءات والندوات العلمية بالتعاون مع جامعات دولية اجنبية وعربية كما تنظم بعض الزيارات المتبادلة بين الطرفين بهدف دعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالجامعة ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول وكيفية الاشتراك بها، ولتبادل الخبرات بين الطرفين و العمل علي تطوير المنظومة التعليمية.

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان هذه الزيارات واللقائات تاتي من حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في المجالات ذات الاولوية الاستراتيجية للجامعة، بإضافة إلي أنها تأتي مع توجهات الدولة المصرية واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير برامج ذات طابع دولي تسهم في تأهيل كوادر تدريسية وتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل وفق المعايير الدولية.

وأكد قنديل علي أن جامعة حلوان جامعة متميزة في في مجالات الفنون والتراث الثقافي لما لديها من كليات ذات تاريخ عريق وخبرات أكاديمية وبحثية متميزة، وأن القاءات والبرتكولات التي تعقدها الجامعة مع الجامعات الدولية تهدف إلي تبادل الثقافات ورفع مكانة الجامعة دوليا و تبادل الخبرات ، حرصا على تعليم الطلاب على اعلى مستوى .

واشار رئيس جامعة حلوان إلي أن اللقاءات والندوات العلمية والبرتكولات التعاون التي تتم بين الجامعة وبين الجامعات الدولية الاجنبية والعربية تؤدى إلى زيادة قدرة طلاب الجامعة التنافسية و ندفعهم للأهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية حيث تسهم الشراكة فـي تضافر جهود الشركاء وتعظيم الفائدة لهم.

وعلي جانب آخر قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، علي ان للجامعة نشاط وتميز كبير في تطوير البرامج الدولية وأن الجامعة حريصة على تطوير برامج دولية مشتركة بينها وبين جامعات دولي.

واكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، علي نشاط جامعة حلوان وتميزها في تطوير برامج دولية بالتعاون مع العديد من الجامعات الدولية، بل والمشاركة في مشروعات ممولة من هيئة التبادل العلمي، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلي مشاركة عدد كبير من طلاب الجامعة في المنح الممولة وتميزهم فيما يخص مستوي الإنجاز والتميز في التعلم علي النطاق الدولي.

وفي إطار متصل قالت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، أن المكتب عمل علي عرض بدائل متنوعة للبرنامج الدولي بهدف طرح سيناريوهات بديلة في حال اختلاف اللوائح الدراسية بين الجامعات والدول.

وأشارت مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، إلي أن تلك الزيارات هي نتاج مباحثات ولقاءات واجتماعات افتراضية تدوم طويلآ للتوافق حول آلية التعاون الدولي وطرح البدائل المختلفة للبرامج الدولية المشتركة، كما أشادت بدعم إدارة الجامعة والعمداء واعضاء هيئة التدريس لجهود المكتب في تعزيز النشاط الدولي، لما تم بذله من جهد خلال الزيارة لبدء الخطوات الأولي في تطوير برنامج دولي مشترك يسهم في تفعيل استراتيجية التدويل بجامعة حلوان ويعزز تواجدها علي الساحة الدولية.

واستقبلت جامعة حلوان وفدا من جامعة أوروبا الألمانية University of Europe التابعة لشبكة المؤسسات التعليمية الدولية Global University Systems(GUS) والتي تضم ٣٣ جامعة دولية، وذلك بشأن تطوير برنامج دولي لمرحلة البكالوريوس بالتعاون مع كلية التجارة وإدارة الأعمال.

وبدأ برنامج الزيارة يوم الأربعاء الموافق ٢٦ إبريل ٢٠٢٣ باستقبال السيد رئيس الجامعة بمقر رئاسة الجامعة للسادة أعضاء الوفد والذي تضمن بروفيسور موريتس فان رويجين رئيس جامعة أوروبا الألمانية، و جوزيف كورين المدير التنفيذي لشبكة المؤسسات التعليمية الدولية، والدكتور أوليفر بريل الأستاذ بكلية إدارة الأعمال، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مني فؤاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد السروجي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والدكتور جمال علي القائم بعمل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، والدكتور عمر سلمان مستشار رئيس الجامعة للشؤون المالية، والدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وتم التعريف بالجامعتين، وبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ثم تم عقد جلسة بين السادة أعضاء هيئة التدريس برئاسة الدكتور ميادة بلال لمناقشة البرامج التخصصية في مجال التجارة وإدارة الأعمال، والإطلاع علي لائحة الكلية لبحث إمكانية التوافق حول برنامج دولي متميز لطلاب مرحلة البكالوريوس.