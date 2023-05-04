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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يستمر 4 ساعات و18 دقيقة.. خسوف شبه ظلي للقمر يصعب رؤيته بمصر

خسوف شبه ظل عميق
خسوف شبه ظل عميق للقمر

سيكون لهواة الظواهر الفلكية والمعلقة أبصارهم بالسماء، على موعد مع خسوف قمرى خلال شهر مايو الجارى.

خسوف قمرى

وتشهد الكرة الأرضية خسوفا شبه ظل عميق للقمر مساء غد، الجمعة 5 مايو 2023، سيستمر 4 ساعات و18 دقيقة؛ حيث سيكون 96% من قرص القمر داخل شبه ظل الأرض عند الذروة العظمى للخسوف، وقد كانت آخر مرة يحدث فيها خسوف بهذا العمق في يناير 2020.

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ويحدث خسوف شبه الظل عندما يمر القمر عبر منطقة خارجية من ظل الأرض تسمى شبه الظل، وعادة في هذا النوع من الخسوف تخفت إضاءة القمر، ولكن بالكاد يمكن ملاحظة أي تغيير عند رصده بالعين المجردة، ولكن هذا الخسوف يتمتع بخصائص تجعله استثنائياً، حيث سيمر القمر بأكمله تقريباً داخل ظل شبه الأرض وبالتالي سيكون انخفاض إضاءة القمر أكثر وضوحًا من المعتاد. 

وتسمى مثل هذه الحالات “خسوف شبه ظل كامل”، والسبب في ندرته أن الفرصة لدخول القمر إلى ظل الأرض في نقطة ما تكون عالية جدًا بمجرد مروره بالكامل داخل شبه ظل القمر.

خسوف شبه ظل عميق للقمر

وتستخدم الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية كضوابط للتقويم الهجرى، ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

ويحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع، أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير إلى قرب ولادة الهلال الجديد. 

ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل، أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا.

كيفية رؤية الخسوف

وستكون الكرة الأرضية على موعد مع خسوف شبه ظلي للقمر غدا، الجمعة 5 مايو 2023م، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1444هـ، حيث تغطى منطقة شبه ظل الأرض 96.4 % تقريبا من سطح القمر.

ويُمكن رؤية الخسوف في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه، ومنها: “جنوب وشرق قارة أوربا - قارة أستراليا - معظم قارة آسيا - قارة أفريقيا - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي - القارة القطبية الجنوبية”.

مدة مراحل الخسوف

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و18 دقيقة تقريباً، ويصعب رؤيته في مصر.

وكشف تقرير أنه في الفترة بين عامي 2001 و2100 سوف يكون هناك 224 كسوفا للشمس، سيكون بينها 77 كسوفًا جزئيًا و72 كسوفًا حلقيًا (اثنان منها غير مركزية)، و68 كسوفًا كليًا (بينها ثلاثة غير مركزية)، بينما سيكون هناك 7 كسوفات هجينة (بين الكسوف الحلقي والكلي)، ومن بين هذه الكسوفات سيكون هنالك كسوفان حلقيان غير مركزيين وآخر كلي غير مركزي.

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