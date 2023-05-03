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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمشاركة 128 لاعبًا.. «هندسة القاهرة» تنظم بطولة للألعاب الإلكترونية 7 مايو

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن تنظم إقامة بطولة للألعاب الإلكترونية بطولة لكرة القدم (بطولة في فيفا 2023 FIFA).

وتقام بطولة الألعاب الإلكترونية فيفا 2023 FIFA بكلية الهندسة جامعة القاهرة فرع الجيزة يوم الأحد 7 مايو، وانه سوف يكون هناك جوائز ميداليات لأصحاب الثلاثة مراكز الأولي، وانه سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي نظام البطولة وأنه سيتم أخذ 128 لاعبًا بترتيب التسجيل.

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وعلي جانب آخر نظم مركز الدعم الإثرائي بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معرضًا لطلاب الجامعة تحت عنوان "معًا لإعادة التدوير"، وذلك لتشجيع الطلاب على عرض منتجاتهم المعاد تدويرها من منتجات البيئة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 بمبنى النشاط الفني بالمدينة الرياضية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تحرص على نشر ثقافة إعادة التدوير بين طلابها وتنمية روح المشاركة لديهم للحفاظ على نظافة البيئة بهدف الوصول إلى بيئة جامعية أفضل وأكثر استدامة، مؤكدًا أن عملية التدوير ليست رفاهية بل هي ضرورة ملحة ومطلبًا عالميًا يعمل على تحويل المخلفات إلى منتجات وأعمال فنية.

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