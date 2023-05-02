جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية.. اليوم

ينظم مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية ومكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة القاهرة، اليوم، ندوة بعنوان "الاتجاهات القانونية المعاصرة في مجال حقوق الملكية الفكرية"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة .

وتأتي الندوة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، وتقام اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الهادي العوضي مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بجامعة القاهرة.

وتتضمن الندوة، نقاشات للمتخصصين من كليتي الحقوق والعلوم حول عدة محاور أبرزها: التوجهات القانونية المعاصرة في مجال الملكية الصناعية والتجارية، والحماية القانونية للمعلومات غير المفصح عنها في إطار المستجدات الحديثة، وبراءات الاختراع في مجال الأدوية، والآلية العملية لفحص طلبات الحصول على براءات اختراع مع عرض نموذج لأحد المخترعين بجامعة القاهرة.

وفي ختام الندوة، سيتم تسليم شهادات تقدير للباحثات المشاركات بالحضور من عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة وخريجات جامعة القاهرة من كافة المجالات البحثية، وذلك تقديرا للدور الذى تقوم به المرأة المصرية في منظومة البحث العلمي بجامعة القاهرة.

قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يأتي هذا العام تحت عنوان "المرأة والملكية الفكرية: تسارع الإبداع والابتكار"، للاحتفاء بالنساء المبدعات ورائدات الأعمال ودعم ابتكاراتهن وإبداعاتهن للمساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام في جميع أنحاء العالم، باعتبار أن المرأة مساوية للرجل وهي تستحق امتلاك الوسائل التي تمكنها من الابتكار وإنتاج المعارف التقليدية بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.