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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

البحوث الفلكية تعلن موقف مصر من رؤية خسوف القمر يوم الجمعة

خسوف القمر
خسوف القمر

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء عن مواعيد خسوف القمر وعن موقف مصر اذا ما كانت سوف تشهد الخسوف ام لأ.

وقال الدكتور القاضي عبر بيان رسمي، انه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأنه سوف يحدث خسوف شبة ظل للقمر يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023، وهو ما يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهرشـــوال لعام 1444هـ، وتغطي منطقة شبه ظل الأرض 96,4 ٪ تقريباً من سطح القمر.

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المناطق التي تشهد خسوف القمر 

واوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه يُمكن رؤية خسوف شبة ظل للقمر يوم الجمعة في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها (جنوب وشرق قارة أوربا –  قارة أستراليا –  معظم قارة أسيا – قارة أفريقيا – المحيطالباسفيكي – المحيط االأطلنطي – المحيط الهندي– القارة القطبيةالجنوبية). 

واشار الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، انه سوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وثماني عشرة دقيقة تقريباً، بينما يصعب رؤيته في مصر.

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البحوث الفلكية تعلن موقف مصر من رؤية خسوف القمر يوم الجمعة

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