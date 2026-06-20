وزير مالية لبنان: تدمير فرع مصرفنا في النبطية محاولة لنسف المفاوضات

أدان وزير المالية اللبنانى ياسين جابر الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة النبطية ومنطقتها، وأدت إلى تدمير عدد كبير من الأبنية والبنى التحتية، إضافة إلى تدمير مبنى فرع مصرف لبنان في النبطية.

وأكد - في بيان - أن الخسائر البشرية تبقى الأشد إيلاماً، في ظل سقوط عشرات الضحايا يومياً، معتبراً أن استهداف المدنيين والمنازل يشكل جرائم لا يمكن تبريرها، خصوصاً في ظل ما يفترض أنه مرحلة وقف لإطلاق النار.

وأشار جابر إلى أن استمرار عمليات التدمير الممنهج رغم انخراط الدولة اللبنانية في مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية، يطرح علامات استفهام كبيرة حول أهداف التصعيد الإسرائيلي.

ولفت إلى أن الاعتداءات طالت مؤسسات رسمية وأجهزة أمنية وعسكرية، وصولاً إلى تدمير فرع مصرف لبنان في النبطية، الذي كان يؤمن الحد الأدنى من المتطلبات المالية المرتبطة بعمليات الإغاثة، معتبراً أن ذلك يحمل رسالة مباشرة إلى الدولة اللبنانية.

ورأى وزير المالية أن استهداف المؤسسات الرسمية قد يهدف إما إلى زيادة الضغوط على المفاوض اللبناني قبيل الجولة الرابعة من المفاوضات في واشنطن، أو إلى تقويض العملية التفاوضية برمتها وفرض الوقائع بالقوة. ودعا الدولة الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التدخل الحاسم لإلزام إسرائيل بوقف الاعتداءات فوراً، محذراً من أن استمرار هذا المسار من شأنه أن يهدد مؤسسات الدولة ويقوض قدرتها على أداء مهامها في هذه المرحلة الحساسة.