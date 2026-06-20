في تعاملات مساء اليوم | العملات الأجنبية مستقرة .. الدولار بـ49.8 جنيه والإسترليني يسجل 66.8

أظهر سعر العملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم السبت 20-6-2026 على مستوى السوق الرسمية.



سعر العملات الأجنبية

سجل سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه ؛ استقرارًا منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية يوم الأربعاء الماضي.

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار 49.84 جنيها للشراء و 49,98 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 57.81 جنيها للشراء و 57.097 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 66.84 جنيها للشراء و 67.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي إلى 35.57 جنيها للشراء و 35.67 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 7.73 جنيها للشراء و 7.75 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.25 جنيها للشراء و 5.27 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.31 جنيها للشراء و 5.32 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 5.31 جنيها للشراء و 5.32 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الاسترالي 35.17 جنيها للشراء و 35.29 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني 31.1 جنيها للشراء و 31.19 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني 7,37 جنيها للشراء و 7.39 جنيها للبيع.