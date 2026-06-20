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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في تعاملات مساء اليوم | العملات الأجنبية مستقرة .. الدولار بـ49.8 جنيه والإسترليني يسجل 66.8

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

أظهر سعر العملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم السبت 20-6-2026 على مستوى السوق الرسمية.


سعر العملات الأجنبية

سجل سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه ؛ استقرارًا منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية يوم الأربعاء الماضي.

سعر العملات الأجنبية

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار 49.84 جنيها للشراء و 49,98 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 57.81 جنيها للشراء و 57.097 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 66.84 جنيها للشراء و 67.05 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي إلى 35.57 جنيها للشراء و 35.67 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 7.73 جنيها للشراء و 7.75 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.25 جنيها للشراء و 5.27 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي 

وصل سعر الكرون السويدي 5.31 جنيها للشراء و 5.32 جنيها للبيع.

سعر العملات الأجنبية

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 5.31 جنيها للشراء و 5.32 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الاسترالي 35.17 جنيها للشراء و 35.29 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني 31.1 جنيها للشراء و 31.19 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني  7,37 جنيها للشراء و 7.39 جنيها للبيع.

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