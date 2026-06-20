في تعاملات مساء اليوم | العملات الأجنبية مستقرة .. الدولار بـ49.8 جنيه والإسترليني يسجل 66.8

أظهر سعر العملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم السبت 20-6-2026 على مستوى السوق الرسمية.
سعر العملات الأجنبية
سجل سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه ؛ استقرارًا منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية يوم الأربعاء الماضي.
سعر الدولار
بلغ سعر الدولار 49.84 جنيها للشراء و 49,98 جنيها للبيع.
سعر اليورو
وصل سعر اليورو 57.81 جنيها للشراء و 57.097 جنيهًا للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 66.84 جنيها للشراء و 67.05 جنيه للبيع.
سعر الدولار الكندي
وصل سعر الدولار الكندي إلى 35.57 جنيها للشراء و 35.67 جنيها للبيع.
سعر الكرون الدنماركي
وصل سعر الكرون الدنماركي 7.73 جنيها للشراء و 7.75 جنيها للبيع.
سعر الكرون النرويجي
وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.25 جنيها للشراء و 5.27 جنيها للبيع.
سعر الكرون السويدي
وصل سعر الكرون السويدي 5.31 جنيها للشراء و 5.32 جنيها للبيع.
سعر الفرنك السويسري
وصل سعر الفرنك السويسري 5.31 جنيها للشراء و 5.32 جنيها للبيع.
سعر الدولار الإسترالي
وبلغ سعر الدولار الاسترالي 35.17 جنيها للشراء و 35.29 جنيها للبيع.
سعر الـ100 ين ياباني
سجل سعر الـ100 ين ياباني 31.1 جنيها للشراء و 31.19 جنيها للبيع.
سعر اليوان الصيني
وبلغ سعر اليوان الصيني 7,37 جنيها للشراء و 7.39 جنيها للبيع.