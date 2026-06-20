نزل 840 .. سعر الجنيه الذهب مساء اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الأحد 20-6-2026 في محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يتراجع

وهوي سعر الجنيه الذهب مقدار 840 جنيها مقارنة بما كان عليه .

سعر الذهب اليوم

واستقر سعر جرام الذهب مساء اليوم عند 6020 جنيهًا .

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة 6880 جنيها للشراء و 6822 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6306 جنيها للشراء و 6254 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر قيمة 6020 جنيها للشراء و 5970 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5160 جنيها للشراء و 5117 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 48.16 ألف جنيه للشراء و 47.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4155 دولار للشراء و 4153 دولار للبيع.