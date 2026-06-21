أصالة تتألق في جدة وتعد جمهورها بألبوم ضخم في صيف 2026

واصلت النجمة أصالة نصري تألقها الفني، بعدما افتتحت جولتها الغنائية لصيف 2026 بحفل جماهيري ضخم أُقيم على مسرح عبادي الجوهر أرينا بمدينة جدة، وسط حضور كبير وتفاعل استثنائي من محبيها، في أمسية غنائية نظمتها مجموعة روتانا للموسيقى برعاية الهيئة العامة للترفيه.

وشهد الحفل أجواءً مميزة عكست مكانة أصالة الفنية وجماهيريتها الكبيرة، حيث قدمت باقة متنوعة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بالغناء والتصفيق، لتؤكد من جديد مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي.

وأعربت أصالة عن سعادتها الكبيرة بالغناء في جدة، مؤكدة أن المدينة تحتل مكانة خاصة في قلبها، ووصفت حفلاتها فيها بأنها "الوصفة السحرية" لتحسين مزاجها، مشيرة إلى أن أجواء البحر والجمهور والطاقة الإيجابية التي تشعر بها في جدة تمنحها إحساسًا مختلفًا في كل زيارة.

وخلال لقائها مع وسائل الإعلام قبل انطلاق الحفل، تحدثت أصالة عن علاقتها الوثيقة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة أن المملكة كان لها دور مهم في مسيرتها الفنية، من خلال الدعم الكبير الذي وجدته على مدار سنوات طويلة، وهو ما انعكس على أعمالها الفنية المتنوعة، خاصة الأغنيات الخليجية التي حققت نجاحًا واسعًا.

وعلى خشبة المسرح، وجهت أصالة رسالة شكر وتقدير إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وذلك أثناء تقديمها أغنية "الفرق الكبير"، التي كتب كلماتها، مشيدة بإبداعه ودعمه للفن والفنانين، ومؤكدة تقديرها الكبير لما يقدمه للمشهد الثقافي والترفيهي العربي.

وشهد الحفل العديد من المفاجآت التي أسعدت الجمهور، كان أبرزها إعادة تقديم أغنية "قلبي بيرتاحلك مشتاق" بعد أكثر من 26 عامًا على طرحها، حيث استقبلها الحضور بحفاوة كبيرة وشاركوا في غنائها، في لحظة حملت الكثير من الحنين والذكريات.

كما فاجأت أصالة جمهورها بتقديم جزء من أغنيتها الجديدة "ذاك الغبي" للمرة الأولى على المسرح، إلى جانب أداء مجموعة من المواويل والمقاطع الطربية التي أظهرت قدراتها الصوتية الاستثنائية، وسط إشادة واسعة من الحضور.

وتنوع البرنامج الغنائي للحفل بين الأعمال الكلاسيكية والحديثة، حيث قدمت أصالة مجموعة من أشهر أغنياتها التي ارتبط بها جمهورها على مدار سنوات، لتصنع ليلة استثنائية امتزج فيها الطرب بالإحساس والذكريات.

واختتمت أصالة الحفل بتوجيه الشكر إلى شركة روتانا على الدعم والتنظيم المميز، كما أثنت على علاقتها المهنية والإنسانية ، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد طرح ألبوم غنائي ضخم خلال صيف 2026، واعدة جمهورها بالعديد من المفاجآت الفنية الجديدة.