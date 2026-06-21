حسام حسن: مباراة نيوزيلندا محطة حاسمة في طريق المونديال.. وشعارنا «التركيز الكامل» وهدفنا الفوز

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني يضع كامل تركيزه على مواجهة منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات كأس العالم 2026، مشددًا على أن المنتخب يتعامل مع كل مباراة باعتبارها محطة مستقلة، دون الالتفات إلى أي مواجهات أخرى أو حسابات مستقبلية.

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، إن التفكير ينصب فقط على المنافس المقبل، موضحًا أن الجهاز الفني يتبع سياسة التركيز الكامل على كل مباراة على حدة، وهو ما ساهم في إعداد المنتخب بالشكل المناسب خلال البطولة.

وأضاف المدير الفني: “لا أفكر في أي منتخب آخر سوى المنتخب الذي سأواجهه. عندما لعبنا أمام بلجيكا لم أفكر في نيوزيلندا أو إيران، لأن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، ومن المهم أن يكون تركيزنا منصبًا على المنافس الحالي فقط”.

وأوضح حسام حسن أن الجهاز الفني قام بدراسة منتخب نيوزيلندا بصورة دقيقة، من خلال متابعة عدد من مبارياته وتحليل نقاط القوة والضعف لديه، مشيرًا إلى أن المنتخب المنافس يعتمد بشكل كبير على السرعة في تنفيذ الهجمات والانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم.

وأشار إلى أن لاعبي المنتخب المصري استعدوا جيدًا لهذه المواجهة، سواء على المستوى الفني أو البدني، مؤكدًا أن الجميع يدرك أهمية اللقاء، وأن الهدف هو تحقيق الفوز وحصد النقاط التي تقرب الفراعنة من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وأعرب المدير الفني عن ثقته الكبيرة في قدرات لاعبيه، مؤكدًا أن المنتخب يمتلك الإمكانات التي تؤهله للتعامل مع أسلوب لعب نيوزيلندا، لافتًا إلى أن الالتزام الخططي والتركيز طوال أحداث المباراة سيكونان مفتاح تحقيق النتيجة المطلوبة.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يسير خطوة بخطوة في البطولة، وأن الجهاز الفني لا ينظر إلى ما هو أبعد من المباراة المقبلة، إيمانًا بأن التركيز الكامل في كل مواجهة هو الطريق الأمثل لتحقيق نتائج إيجابية ومواصلة المشوار في كأس العالم.