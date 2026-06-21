هل بيزيرا هيتباع ولا مكمل؟ .. حسين لبيب يحسم الجدل

أكد حسين لبيب أن النادي اضطر خلال الفترة الماضية إلى بيع بعض اللاعبين من أجل تدعيم صفوف الفريق وسد الاحتياجات الفنية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة فنية ومالية متوازنة.

وأوضح لبيب أن إدارة الزمالك قامت بإنهاء بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات، ما ساعد الفريق على تحقيق نتائج إيجابية، أبرزها الفوز بالدوري والوصول إلى نهائي بطولة الكونفدرالية، مؤكدًا أن تلك النتائج تعكس نجاح القرارات التي تم اتخاذها.

وأشار إلى أن النادي اعتمد بشكل كبير على قطاع الناشئين، حيث شارك عدد كبير من اللاعبين الشباب مع الفريق الأول هذا الموسم ونجحوا في إثبات أنفسهم، لافتًا إلى أن الزمالك كان الأكثر اعتمادًا على الناشئين في الدوري بواقع سبعة لاعبين.

وأضاف رئيس الزمالك أن الإدارة تعمل على دعم قطاع الناشئين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن النادي يسير نحو استقرار فني وإداري، معربًا عن شكره لكل الجهات الداعمة للمشروع الاستثماري الجديد، ومؤكدًا أن الحلول الحالية تمثل بداية مرحلة جديدة للأندية الشعبية.