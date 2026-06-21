ترتيب المجموعة الخامسة بكأس العالم 2026 بعد فوز ألمانيا على كوت ديفوار 2-1

حقق منتخب ألمانيا فوزًا ثمينًا على منتخب كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار مثير خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

كوت ديفوار تتقدم في الشوط الأول

دخل منتخب كوت ديفوار المباراة بقوة ونجح في فرض أسلوبه خلال الشوط الأول، ليترجم أفضليته إلى هدف التقدم في الدقيقة الثلاثين عن طريق فرانك كيسيه، الذي استغل كرة داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك، بعدما أخفق الحارس مانويل نوير في التعامل معها بالشكل المطلوب، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف دون رد.

انتفاضة ألمانية في الشوط الثاني

في الشوط الثاني، كثف منتخب ألمانيا هجماته بحثًا عن العودة في النتيجة، ونجح في إدراك التعادل عند الدقيقة الثامنة والستين، بعدما حول دينيز أونداف عرضية متقنة إلى داخل الشباك، معيدًا فريقه إلى أجواء اللقاء.

واستمرت المحاولات الألمانية حتى الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، حيث تمكن دينيز أونداف من تسجيل هدفه الشخصي الثاني وهدف الفوز في الدقيقة الرابعة والتسعين، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية بعد ريمونتادا مثيرة.

ترتيب المجموعة بعد المباراة

بهذا الانتصار، رفع منتخب ألمانيا رصيده إلى ست نقاط لينفرد بصدارة المجموعة الخامسة، ويقترب خطوة كبيرة من التأهل إلى الدور التالي.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب كوت ديفوار عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، بينما يحتل منتخب الإكوادور المركز الثالث دون نقاط، ويتذيل منتخب كوراساو ترتيب المجموعة من دون أي رصيد أيضًا، لتزداد المنافسة اشتعالًا قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.