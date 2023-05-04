نبيلة مكرم: مطالب للتعليم بتدريس مناهج الصحة النفسية في المدارس

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «فاهم»، أن هناك تعاونا مع وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية مع الأخصائيين النفسيين في المدارس حول تعريف المرض النفسي.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مطالب لوزير التعليم بتدريس منهج عن الصحة النفسية بالمدارس، وهناك رغبة كبيرة من المواطنين بالتطوع والعمل في المؤسسة.

وأشارت إلى أهمية التوعية من التنمر بين طلاب المدارس، مشيرة إلى أن وزارة التعليم تعمل على مراعاة سلامة الصحة النفسية للطلاب.

ولفتت إلى أن الإخصائي في المدرسة سيكون له دور في الكشف عن أي مرض أو تعب نفسي خاصة وأنه من الممكن أن يبدأ للطفل منذ صغره في حال تعرضه للتنمر.

معاناة بعض الأطفال من التنمر

وأشارت إلى أن التوعية تبدأ من مرحلة الطفولة، في ظل معاناة بعض الأطفال من التنمر في المدارس، وهو أحد أسباب المرض النفسي.