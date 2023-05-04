نبيلة مكرم: كنا ضايعين في حكم الإخوان.. والرئيس مش بينام عشان يجري بالبلد

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، جهود مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد «إحنا جزء من التنمر ضد أصحاب المرض النفسي، وأحيانا نردد عبارات زي بقينا عباسية، ومستشفى المجانين، عشان كده كان لازم ندخل مستشفى العباسية»، مشيرة إلى أن مؤسسة فاهم وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لتوفير احتياجات مستشفى العباسية.

وأضافت «مجرد الإعلان عن احتياجات المرضى بالعباسية لبعض الملابس الشتوية، وتلقينا الكثير من التبرعات، وبعد تسليم شنط الهدايا لمسنا السعادة على وجوهم، للأسف فيه ناس أهلهم مش عايزين يزوروهم، وفيه ناس لا توجد لهم هوية،»، مضيفة «أتذكر مديحة في عنبر السيدات وهي فنانة ترسم، وعم ربيع غنينا معا سواح، وبالاتفاق مع وزير الصحة تم تنظيم جولة خروج للمرضى وزيارة إحدى المحميات».

وأشارت إلى أن مؤسسة فاهم قدمت لمستشفى العباسية الكثير من احتياجاتهم، وبينها أجهزة كهربائية، معلقة «بدأنا بمستشفى العباسية، وأمامنا أيضا الخانكة، والمعمورة».

عندنا ذاكرة سمكية

وحول الأزمات الحالية قالت «اللي بيخاف من الأزمة الاقتصادية وأزمة السودان هي مصر عدت بشوية، ما إحنا كنا في حكم إخوان وضايعين وكان فيه ناس بدأت تهاجر، إضافة إلى أزمة كورونا التي نجحنا في تجاوزها، من الآخر ربنا محافظ على البلد دي، بلدنا فيها روح مختلفة وبركة رهيبة، فيها صلاة تراويح وأذان مساجد وأجراس كنائس، مشكلتنا بس إننا عندنا ذاكرة سمكية بننسى بسرعة، تعاملت مع الرئيس خلال 7 سنوات، ولمست حبه للبلد ووطنيته شديدة، مفيش نوم، عايز يجري بالبلد».