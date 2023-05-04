بأزمة نجلها.. نبيلة مكرم : البابا تواضروس كان معي في الصدمة الأولى

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسسة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للصحة النفسية ، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعد أزمة نجلها: «أول واحد هزني، بمعنى الإيمان بربنا فين، وكان كلامي معه بعد 3 أيام من الأزمة، البابا كان معي في الصدمة الأولى

وقالت نبيلة مكرم، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، "يد ربنا كانت معي في كل لحظة بالأزمة، والمحنة عرفتني الناس كويس ومين وقف معي في أزمتي.

كنت عايزة أكون هادئة وثابتة

وتابعت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسسة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم"، أول حاجة هزتني بعد الأزمة، الاتصال الأول بيني وبين رامي، مكنتش عارفة هعمل إيه، وأنا برضه أم، وهسمع صوت ابني بعد الأزمة، كنت مهزوزة، قررت أخد التليفون وأروح دير مارمينا وأكلم ابني من هناك، مش من البيت، كنت عايزة أكون هادئة وثابتة".