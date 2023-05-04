قلبي مفطور عليه .. نبيلة مكرم : ربنا مش هيخذلني في ابني

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسسة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للصحة النفسية، أن دموعها لم تجف بعد، وقلبها مفطور على نجلها، معلقة “عندي إيمان قوي بربنا، وعلى ثقة إن هو لن يخذلني في ابني”.

وقالت نبيلة مكرم، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه تم اختيارها لتكون عضوة في الاتحاد العالمي للصحة النفسية، مؤكدة أنها منظمة دولية غير حكومية، تتحدث عن التوعية بالصحة النفسية.

مش هخلي حد يتعرض للموقف اللى أنا في ده

وتابعت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسسة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم"، أن المحنة التي مرت بها جعلتها تحاول التأمل في حكمة لربنا في الابتلاء بعد أزمة نجلها، معلقة “اشتغلت على نفسي ومحنتي وقولت مش هخلي حد يتعرض للموقف اللى أنا في ده، أو موقف ابني”.