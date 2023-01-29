نبيلة مكرم: فخورة بأبنائي.. ورامي ليس مجرما بل محارب

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، فخرها بأبنائها.

وأضافت "نبيلة مكرم"، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن لديها 3 أبناء أكبرهم رامى المتهم فى قضية قتل بأمريكا.

فخورة بأبنائي

وتابعت نبيلة مكرم قائلة:" فخورة بأبنائي بإيمانهم وثباتهم، لاننا احنا الـ 4 بنمر بالأزمة مع بعض".

وأشارت نبيلة مكرم، إلى أنها اعتمدت على المصارحة مع باقى ابنائها، وأكدت أن شقيقهم الأكبر ليس مجرم بل مريض نفسى واعتبرته محارب لأنه حمل مرضه النفسى دون إخبار أحد.

