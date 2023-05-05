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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

صدى البلد

ينشر صدى البلد  أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023 بعد سلسلة من الاضطرابات التي شهدها المعدن الاصفر على مدار الأيام الماضية حيث سجل المعدن الأصفر طفرة ليتخطي سعر عيار 24 بدون مصنعية وهو الأعلي سعر ل 3,000 جنيه للجرام مقابل 1400 فى 15 نوفمبر 2022 .

أهمية أسعار الذهب

وتعد أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للمقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة كما تحظي أسعار المعدن الأصفر بأهمية عند المستثمرين والذي يرغبون فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 3,000 شراء 3,023
عيار 22بيع 2,750 شراء 2,771
عيار 21بيع 2,625 شراء 2,645
عيار 18بيع 2,250 شراء 2,267
عيار 14بيع 1,750 شراء 1,763
عيار 12بيع 1,500 شراء 1,511
الاونصةبيع 93,300 شراء 94,011
الجنيه الذهببيع 21,000 شراء 21,160
الكيلوبيع 3,000,000 شراء 3,022,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي شهدت أسعار الذهب حالة ارتفاع كبيرة وذلك عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وسجلت العقود الآجلة للذهب ارتفاع قدره  0.7% أو 13.70 دولار إلى 2037.30 دولار للأونصة وذلك نتيجة القلق فى القطاع المصرفي داخل الولايات المتحدة الأمر الذي أدب إلى رفع الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذ آمن.

وكان قد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت يواصل فيه مسؤولو السياسة النقدية التركيز على أرقام التضخم وأزمة المصارف ومخاوف النمو في الاقتصاد الأمريكي.

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رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

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