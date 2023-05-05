اتحاد طلاب هندسة القاهرة يعلن عن مسابقة العباقرة .. تفاصيل

أعلنت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب كلية هندسة جامعة القاهرة بالتعاون مع ادارة رعاية الشباب عن فتح باب التقدم لمسابقة العباقرة، على أن تكون الاسئلة : ( تاريخ ، جغرافيا ، أدب ، فنون ، علوم ، معلومات عامة ، رياضة ، قدرات ذهنية )
تعليمات المسابقة :
- يتكون الفريق من أربع اشخاص
- تقام في مسرح الكلية بالشيخ زايد
سوف يتم عقد امتحان مؤهل وأخذ أعلي ٨ فرق للتصفية فيما بينهم ويمنح الثلاثة مراكز الأولي ميداليات الكلية
كما أعلن عن إعداد فرق كرة القدم لفتح التسجيل الخاص بمسابقة كرة القدم وتنس الطاولة لطلاب الفرقة الإعدادية سيتم نشره في تمام الساعة الثامنة مساء الغد.