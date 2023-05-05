سعره 880 ألف ين.. أغلى آيس كريم في العالم اعرف القصة؟

بتكلفة 6700 دولار سجلت ماركة الآيس كريم اليابانية الفاخرة Cellato مؤخرًا رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس لأغلى أنواع الآيس كريم في العالم ، حيث بلغ سعرها 880 ألف ين (6700 دولار) للقطعة.

في 25 أبريل ، صدق ممثل غينيس للأرقام القياسية على بياكويا ، آيس كريم سيلاتو الجديد الغني بالبروتين ، كأغلى آيس كريم في العالم.

يتكون من قاعدة مخملية مصنوعة من الحليب ، ونوعين من الجبن ، وصفار البيض ، ويعلوها جبنة بارميجيانو ، والكمأ الأبيض ، وزيت الكمأة ، وورق الذهب.

يأتي الجيلاتي معبأ في صندوق أسود أنيق. يتضمن ملعقة معدنية مصنوعة يدويًا صنعها حرفيو تاكيوتشي في فوشيمي ، كيوتو ، باستخدام التقنيات والمواد المستخدمة في بناء المعابد والأضرحة.

يتوفر آيس كريم بياكويا بسعة 130 مل حاليًا على موقع سيلاتو مقابل 880 ألف ين (6700 دولار).



في البداية ، اعتقدنا أن الملعقة المعدنية التي تأتي مع آيس كريم بياكويا كانت في الواقع أغلى `` مكون '' ، ولكن وفقًا لـ PR Times ، أوضحت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن سعرها الرسمي (873.400 ين ياباني) لا يشمل الملعقة. على ما يبدو ، فإن الكمأة البيضاء المستخدمة في صنع هذا الآيس كريم المميز تأتي من ألبا بإيطاليا ، وهي جزء من مجموعة عالية الجودة بسعر 2 مليون ين (14900 دولار).

يوصي سيلاتو بترك الآيس كريم يلين قليلاً قبل التقديم ، لدرجة أن الملعقة المعدنية المضمنة تدخله بسهولة. ثم اخلطي زيت الكمأة المتضمن للحصول على نكهة قوية واستمتع.

لا يحتوي آيس كريم بياكويا على تاريخ انتهاء صلاحية ، ولكن إذا كنت تستطيع إنفاق 6700 دولار على جزء بحجم 130 مل ، يوصي سيلاتو بتناوله في غضون 10 أيام للاستمتاع بمذاقه وملمسه على أكمل وجه.

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