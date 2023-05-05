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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تحدد موعد الكشف عن i5 الكهربائية المنتظرة بشدة| صور

صدى البلد

مهدت BMW الطريق للكشف عن سيارتها سيدان الجديدة الكهربائية بالكامل i5، معلنة أن السيارة ستظهر لأول مرة في 24 مايو، بالإضافة إلى تاريخ الإطلاق ، أصدرت شركة صناعة السيارات الألمانية سلسلة من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تقدم لمحة عن بعض ميزات i5.

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BMW تحدد موعد الكشف عن i5 الكهربائية المنتظرة بشدة

تماشياً مع جمالية BMW الحديثة، ستتميز سيارة السيدان الكهربائية i5القادمة بشبكة جريئة وفخمة تبرز بشكل جيد من خلال مصابيح LED، وعلى غرار i7، ستحافظ السيارة السيدان متوسطة الحجم الجديدة على شكل شبك الكلى المميز للعلامة التجارية ، على الرغم من عدم الحاجة إلى الهواء لمحرك احتراق داخلي.

 

المنشور الثاني، الذي تشاركه BMW وكبير المصممين ، Domagoj Dukec ، يركز على التصميم الداخلي لـ i5، حيث يُظهر شريطًا من الإضاءة المميزة يمتد على طول لوحة القيادة ويمتد إلى بطاقات الأبواب، ومن الواضح أن زخرفة الإضاءة ستكون ذكية تمامًا، حيث يمكن رؤيتها وهي تنتقل من اللون الأحمر إلى الأزرق على شكل موجة تتدفق عبر لوحة القيادة.

 

ثم تتحرك الكاميرا للخلف لتظهر شاشة معلومات ترفيهية كبيرة وعريضة، كما نعلم بالفعل ، سيكون i5عرضًا تقنيًا للعلامة التجارية، التي وعدت بأنها ستكون مزودة بقوة معالجة لا تصدق.

 

سوف يمتد هذا إلى ما وراء شاشات العرض وإلى التشغيل الفعلي للسيارة، وسيتفاعل إصدار جديد من مخمدات BMW التكيفية مع الطريق في الوقت الفعلي ، بدلاً من الاعتماد على النماذج الرياضية لتخمين ما يجب أن يحدث بعد ذلك، يقول صانع السيارات إن ذلك سيمنح سيارة السيدان الكهربائية الجديدة التي تشبه السلسلة السابعة رشاقة عالية تشبه السلسلة الثالثة.

 

وسيأتي أيضًا بأحدث ميزات مساعدة السائق المتقدمة التي يمكنها تغيير المسارات إذا نظر السائق إلى المرآة، أعتقد أن العلامة التجارية تفترض أن سائقيها لا يفشلون في استخدام إشارات الانعطاف فحسب ، بل يرفضون أيضًا فحص مراياهم على فترات منتظمة، بالنسبة لسائق BMW النادر الذي يستخدم الإشارات ، يمكنه أيضًا بدء مناورة لتغيير المسار دون الحاجة إلى أن تكون يدا السائق على عجلة القيادة.

 

كما وعدت BMW بأن سيارة i5الجديدة ستحصل على نسخة واجن ، بالإضافة إلى نسخة Mعالية القوة، لا يزال هناك الكثير من الأمور المخفية عن السيارة الكهربائية الجديدة ، ولكن سيتم الكشف عن كل شيء في 24 مايو ، عندما تكشف BMW أخيرًا من السيارة الجديدة.

BMW صناعة السيارات الكهربائية

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