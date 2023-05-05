أكيورا تكشف عن أسعار أنتيجرا الجديدة| صور

بعد العرض الأول قبل ثلاثة أسابيع، تم الكشف عن أسعار الطراز أكيورا انتيجرا تايب أس موديل 2024 ، حيث يبدأ ثمنه سعره بـ 50,800 دولارًا وستتوفر حجوزات محدودة اعتبارًا من 11 مايو، حيث ستمنح العلامة التجارية الفاخرة لهوندا 200 شخصًا فرصة الحصول على الإصدار الرياضي قبل وصوله إلى التجار في يونيو.

أكيورا انتيجرا تايب أس موديل 2024

تعتمد سيارة أكيورا انتيجرا تايب أس موديل 2024 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 ليتر 320 حصانًا وعزم دوران يبلغ 310 رطل-قدم.

بالنظر إلى العلامات التجارية الأخرى، يمكن بيع سيارة BMW M235i Gran Coupe بسعر 48595 دولارًا أمريكيًا ، بينما يمكن الحصول على سيارة Mercedes-AMG CLA 35 مقابل 50650 دولارًا على الأقل.

أكيورا انتيجرا تايب أس موديل 2024

بينما سيبلغ سعر سيارة Audi S3 Sedan نحو 47,895 دولارًا أمريكيًا، بينما تبلغ تكلفة كاديلاك CT4-V نحو 47,240 دولارًا في إصدار الدفع الخلفي و 48,965 دولارًا لطراز الدفع الرباعي.

كتجديد، سوف تبيع أكيورا فقط انتيجرا الرياضية مع نظام الدفع الرباعي وناقل حركة يدوي بست سرعات، وسيتميز الطراز الرابع من النوع S الذي تم إطلاقه في العامين الماضيين بقوة إضافية تبلغ 120 حصانًا و 118 رطلًا على الطراز العادي أثناء استخدام نفس علبة التروس ذات النسبة القريبة ، ومكابح Brembo، والتفاضل المحدود الانزلاق مثل CTR.

أكيورا انتيجرا تايب أس موديل 2024

تعتبر السيارة أعرض بمقدار 2.8 بوصة من انتيجرا العادية بفضل مشاعل الرفارف والركوب على عجلات مقاس 19 بوصة ملفوفة بإطارات 265/30 R19، وذلك على الرغم من كونها أكبر حجمًا ، إلا أن هذه السبائك أخف وزناً بمقدار رطلين من العجلات مقاس 18 بوصة في السيارة القياسية.

أكيورا انتيجرا تايب أس موديل 2024

عند الحديث عن الوزن ، عند 3219 رطلاً ، يكون وزنه 146 رطلاً مقارنةً بالسيارة الأساسية ذات المحرك الأصغر سعة 1.5 لتر، وتأتي مع دوارات أكبر 1.5 بوصة في المقدمة و 0.9 بوصة في الخلف مقارنة بالطراز القياسي.