"عيد العمال حقيقة تاريخية" بمكتبة الطفل والشباب بسنورس بالفيوم

استأنف فرع ثقافة الفيوم برئاسة أ. سماح كامل الأنشطة الفنية والثقافية بعد إجازة عيد الفطر المبارك حيث نفذت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ندوة بعنوان " عيد العمال حقيقة تاريخية" للأدباء احمد قرني، احمد طوسون تحدثا عن اختيار هذا اليوم في عام ١٩٦٤ بداية من أول شهر مايو كعطلة رسمية ويلقى حينها رئيس الجمهورية خطابًا أمام قيادات العمال واتحادات العمال ليوجه التحية للعمال فى عيدهم اعترافا بدورهم فى نهضة الوطن وتقدمه باعتبارهم من أهم الركائز التى ترتقى بها الدولة لتتبوأ مكانها فى اول الدول المتقدمة ومن أجل بناء مجتمع سليم فإن المجتمعات لابد لها أن تقدر العمل وقيمته وتراعي حقوق العمال من خلال الدفاع عنهم ضد أي ظلم ومن هنا جاءت أدوار النقابات المختلفة التي توفر الخدمات لأعضائها من الموظفين والعمال والدفاع.

عن حقوقهم وهذا هو الدور الذي تقوم به الدولة المصرية كأبسط حقوق الأيدي العاملة بمصرنا الحبيبة

كما عقدت أيضا مكتبة حي جنوب بالتعاون مع قسم الجمعيات الثقافية بفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان "عمال مصر الركيزة الأساسية لعجلة التنمية"حاضرتها د. مريان سليمان، فيما عقد بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان " دور تنمية المشروعات الصغيرة كمصدر للدخل" حاضرها شريف شوبك ضمن احتفالات فرع ثقافة الفيوم ناقش "شوبك" دور المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية الإقتصادية ومفهوم المشروعات الصغيرة وخصائصها ومفهوم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر ودور المشروعات الصغيرة فى تحقيق التنمية الاقتصادية

فيما عقد قسم أطلس المأثورات بفرع ثقافة الفيوم بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان" العادات المرتبطة بعيد الفطر المبارك".إدارها ياسر حمدى كبير باحثين باطلس المأثورات الشعبية تحدث عن العادات المرتبطة بعيد الفطر من عادات طعام وعادات مرتبطة بالزى والطقوس الاحتفالية مع شرح الإيجابي والسلبى منها.

344750782_119228121154853_8771906568164284683_n

344760211_3457464644572913_8523687742816983590_n

344773044_1403389857128198_5772683024165883429_n

344746300_542805281361413_9002011977426673080_n

344747799_1560248291171126_7172091217679401926_n