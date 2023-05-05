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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"عيد العمال حقيقة تاريخية" بمكتبة الطفل والشباب بسنورس بالفيوم

انشطة ثقافة الفيوم
انشطة ثقافة الفيوم

 

استأنف فرع ثقافة الفيوم برئاسة أ. سماح كامل الأنشطة الفنية والثقافية بعد إجازة عيد الفطر المبارك حيث نفذت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ندوة بعنوان " عيد العمال حقيقة تاريخية" للأدباء احمد قرني، احمد طوسون تحدثا عن اختيار هذا اليوم في عام ١٩٦٤ بداية من أول شهر مايو كعطلة رسمية ويلقى حينها رئيس الجمهورية خطابًا أمام قيادات العمال واتحادات العمال ليوجه التحية للعمال فى عيدهم اعترافا بدورهم فى نهضة الوطن وتقدمه باعتبارهم من أهم الركائز التى ترتقى بها الدولة لتتبوأ مكانها فى اول الدول المتقدمة ومن أجل بناء مجتمع سليم فإن المجتمعات لابد لها أن تقدر العمل وقيمته وتراعي حقوق العمال من خلال الدفاع عنهم ضد أي ظلم ومن هنا جاءت أدوار النقابات المختلفة التي توفر الخدمات لأعضائها من الموظفين والعمال والدفاع.

عن حقوقهم وهذا هو الدور الذي تقوم به الدولة المصرية كأبسط حقوق الأيدي العاملة بمصرنا الحبيبة

كما عقدت أيضا مكتبة حي جنوب بالتعاون مع قسم الجمعيات الثقافية بفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان "عمال مصر الركيزة الأساسية لعجلة التنمية"حاضرتها د. مريان سليمان، فيما عقد بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان " دور تنمية المشروعات الصغيرة كمصدر للدخل" حاضرها شريف شوبك ضمن احتفالات فرع ثقافة الفيوم ناقش "شوبك" دور المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية الإقتصادية ومفهوم المشروعات الصغيرة وخصائصها ومفهوم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر ودور المشروعات الصغيرة فى تحقيق التنمية الاقتصادية

فيما عقد قسم أطلس المأثورات بفرع ثقافة الفيوم بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان" العادات المرتبطة بعيد الفطر المبارك".إدارها ياسر حمدى كبير باحثين باطلس المأثورات الشعبية تحدث عن العادات المرتبطة بعيد الفطر من عادات طعام وعادات مرتبطة بالزى والطقوس الاحتفالية مع شرح الإيجابي والسلبى منها.

 

 

 

ثقافة الفيوم تواصل فعاليات ليالى رمضان الثقافية بقرية منشأة الجمال في طامية

 

 

 

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