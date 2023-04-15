ثقافة الفيوم تواصل فعاليات ليالى رمضان الثقافية بقرية منشأة الجمال في طامية

واصل فرع ثقافة الفيوم تقديم فعاليات واحتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية بحفل كبير بالوحدة المحلية لقرية منشية الجمال بحضور الأستاذ محمد فتحي نائب رئيس مجلس طامية والأستاذ حجاج ياسين نقيب المحامين وعدد كبير من العمد والمشايخ والمهتمين بالشأن الثقافي بمركز ومدينة طامية.

جاء ذلك ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ومن خلال اقليم القاهرة الكبري برئاسة أ. لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة الفيوم برئاسة أ. سماح كامل.

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة ترحيبية بالحضور للأستاذ تيسير مخيمر رئيس الوحدة تلاها كلمة مدير البيت والذي تحدث فيها عن برنامج شهر رمضان الثقافي والفني والذي يجوب شوارع القري والنجوع لتوصيل خدمة ثقافية لأهالي مدينة طامية تلاها محاضرة بعنوان بعنوان" ثقافة إستهلاك المصريين لشهر رمضان" حاضرتها المحامية راضية إدريس والتي أكدت أن شهر رمضان أصبح لدى البعض له طقوس بالإضافة إلى تخزين الطعام وشراء كمية كبيرة من الطعام فهو طقس احتفالي وهو موروث ثقافى خاطئ ونحن نقوم بعمل خطئين الأول أننا نشترى كثيرا ونخزن كثيرا ونهدر كثير وهو له تأثير مضاعف وهذا يؤثر بشكل كبير على الناس والأسعار.

وأعقب ذلك أمسية شعرية للشعراء محمد جمعة وحمدي الأمين وأحمد جمال بأجمل القصائد التي قيلت في حب الوطن واختتم الحفل بعرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية بثقافة الفيوم بقيادة عادل ربيع.

ومن جانبها نظمت مكتبة الطفل والشباب بطامية احتفالية بمناسبة شهر رمضان الكريم بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة ترحيبية بالحضور للأستاذ أحمد محمود نيابة عن ا/محسن جميل رئيس مجلس إدارة مركز شباب طامية أعقبها كلمة ترحيبية لمديرة المكتبة أعقب ذلك فقرات شعرية لكل من الشاعر ماهر فريح والشاعرة ناريمان صابر أعقبها كلمة عن القيم الإنسانية في المشاركة المجتمعية ألقاها الدكتور رجب أبو العلا اختتم الحفل بعرض فني لفريق كورال الطفل بفرع ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف وسلامه عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية بدار السلام ودينا البدوي مدير قصر ثقافة الجيزه

وعقدت مكتبة الشباب بقصر ثقافة الفيوم الملتقى الدينى بعنوان" الإسلام دين الإنسانية والرحمة والسلام" حاضرها الشيخ عمرو سلامة السيد والشيخ سامح عويس رمضان تحدثا فيها عن رحمة الإسلام وتيسيره على الناس فى كل العبادات والمعاملات وحتى الرحمة بالحيوان وبين المحاضر ان بعض أحكام الإسلام وما فيها من رحمة بالناس كافة كما أوضحا أن رحمة الإسلام جاءت كافة العالمين.

ونفذت مكتبة مطرطارس الفرعية تضمن ورش فنية لعمل مفارش من القماش نفذتها اماني عبد التواب واستخدم خلال الورشة قماش مقص وإبرة خياطة وخيط كما قام قسم التمكين الثقافي بعمل خداديات من أشكال رمضانيه نفذتها سناء قناوي استخدام خلال الورشة قماش شفاف لعمل بطانة وقماش به أشكال رمضانيه مثل فوانيس وبوجى وطمطم وأهلا رمضان.

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