نجم الأهلي يتوقع عودة بن يوسف لقيادة بيراميدز أمام المارد الأحمر

توقع أحمد أبو مسلم نجم الأهلي الأسبق عودة اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف لقيادة هجوم بيراميدز في مباراة كأس السوبر المحلي أمام الأهلي.



وأشار أبومسلم عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز سيحاول تمديد اللقاء لأطول فترة ممكنة خاصة مع وجود وقت إضافي.

وحدد أبو مسلم التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – محمد الشيبي – محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه – أحمد توفيق – وليد الكرتي

خط الهجوم: رمضان صبحي – مصطفى فتحي – فخر الدين بن يوسف