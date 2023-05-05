هديه للزمالك ... ميدو يعلن نبأ سارا بشأن شكوى النادي في المحكمة الرياضية

زف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن أزمة الانسحاب من السوبر المصري أمام الأهلي.

واكد ميدو في تصريحات عبر قناة الزمالك أن قرر توكيل المحامية الانجليزيه ليز وهي محاميته الخاصة للدفاع عن قضيه الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية بجانب الايطالي سلفاتور

واضاف ميدو أن تكاليف المحامية الانجليزية هي هديه منه للزمالك مشددا أنها محامية كبيره للغاية.

واضاف أن الزمالك سيبحث عن حقه حتى في حال “ذهب للمريخ ” مشددا أن الزمالك لديه حقوق و سيحارب للحصول عليها .

وتابع ميدو أن موقف الزمالك قوي للغاية وسيحصل على حقوقه وفق خطوات محددة .