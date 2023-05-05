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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كان نفسه يشارك ... تعليق مؤثر من ميدو على قرار انسحاب الزمالك من السوبر

صدى البلد

أعرب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق عن سعادته بانسحاب الفريق من مباراة السوبر المصري أمام الاهلي .

وأكد ميدو في تصريحات لقناة الزمالك أن الفريق كان لديه رغبه قوية في المشاركة في المباراة مشددا أن الزمالك كان لديه ثقة في التتويج بالبطولة.

وأضاف ميدو أن هناك تكاتف قوي من جميع أبناء الزمالك عقب قرار الانسحاب والجميع يدعم مجلس الإدارة مشددا أن ما يحدث في الزمالك لم يحدث في النادي منذ سنوات .

 

وأضاف  أن غياب العدالة هو السبب الرئيسي في قرار انسحاب الزمالك من البطولة مشددا أن الزمالك يسعى للحفاظ علي حقوقه طوال الوقت .

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