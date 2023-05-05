تغريم إبراهيم حسن ومنعه من الظهور الإعلامي.. ماذا فعل؟

قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، أمس الخميس، تغريم إبراهيم حسن، مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم 200 ألف جنيه ومنعه من الظهور الإعلامي.

واستعرض المجلس، التصريحات الإعلامية الصادرة عن مدير الكرة بالنادي المصري الكابتن إبراهيم حسن عقب مباراة الإسماعيلي الأخيرة بكأس الرابطة، والتي انتهت بفوز النادي البورسعيدي.

ماذا فعل إبراهيم حسن؟

ووفقا لبيان مجلس إدارة المصري، فإن إبراهيم حسن، تجاوز في حق المجلس خلال تصريحاته الإعلامية عقب المباراة، كما أدلى بمعلومات مغلوطة أثارت البلبلة في الشارع البورسعيدي من ناحية، وأثرت بالسلب على الفريق من ناحية أخرى.

وردا على ذلك، قرر مجلس المصري، توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه على إبراهيم حسن، كما قرر منعه من الظهور الإعلامي.

وتقتصر التصريحات المتعلقة بالفريق الأول على المدير الفني للفريق الكابتن حسام حسن - دون غيره - وذلك من خلال المؤتمرات الصحفية التي تنظمها رابطة الأندية عقب نهاية المباريات.

يذكر أن إبراهيم حسن كان قد أدلى بتصريحات إعلامية عقب مباراة المصري والإسماعيلي بكأس الرابطة، قائلا: «هناك لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي ولكن الإدارة لم تتحرك لتجديد عقودهم، ولا تتحرك أيضًا لحسم ملفات عديدة من أجل الفريق أبرزها تجديد عقود اللاعبين والمستحقات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "لا نعلم موقف كامل أبو علي رئيس النادي هل استقال أم لا، لكن نتمنى أن يكون هناك استقرار داخل إدارة النادي".

قرارات مجلس إدارة المصري

وعقد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، اجتماعه الدوري، أمس الخميس، بحضور جميع أعضاء المجلس ، وشهد الاجتماع العديد من القرارات النارية.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي ما يلي:

- تجديد رفضه التام للاستقالة المقدمة من كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي، مع التمسك التام بوجوده على رأس المجلس نظرًا لما يمثله من قيمة عظيمة يشرف الجميع بتواجده كرمز للقلعة الخضراء من ناحية وللحفاظ على مكتسبات النادي المصري والنهوض به من ناحية أخرى.

- وافق المجلس على مضاعفة مكافآت الفوز للاعبين بمباريات الفريق المقبلة بكأس الرابطة حرصا من المجلس على تحفيز اللاعبين لتحقيق البطولة التي تنتظرها جماهير بورسعيد العظيمة.

- تكليف لجنة الكرة بدراسة عقود لاعبي الفريق الأول وذلك للبدء في إجراءات تجديد التعاقد مع اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء.