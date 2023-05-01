إبراهيم حسن: بيان الإسماعيلي زوبعة.. ولاعب الدراويش سب التحكيم المصري

قال إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري، إن مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، مساء السبت، بكأس الرابطة، كانت قوية ومليئة بالندية على مستوى كرة القدم، ولم تخرج عن إطار الروح الرياضية.

وأضاف إبراهيم حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن بيان الإسماعيلي الصادر بشأن تعمد لاعبي المصري اللعب بخشونة، غير مبرر، لا سيما وأن الروح الرياضية لم تغيب عن أجواء المباراة مثلما تردد في البيان.

وأشار إلى أن الحكم الرابع بالمباراة سمع لإساءة لاعب من النادي الإسماعيلي تجاه كافة الحكام المصريين، مضيفًا «سمعنا اللفظ وذهلنا مما قاله، ولن أفصح عن اسم اللاعب رغم مجاملة الحكم له، خاصة وأنه إذا تم الكشف عنه سيضيع مستقبله».

وأوضح أن الإسماعيلي لم تكن له أي فرصة حقيقية في المباراة، على عكس المصري الذي أهدر الكثير من الفرص واستحق الفوز، متابعًا «أعتقد أن بيان الإسماعيلي مجرد زوبعة من أحد أعضاء المجلس للتغطية على الخسارة المستحقة».

وواصل تصريحاته، بأن التتويج بكأس الرابطة، حق مشروع لكل الأندية المشاركة، ومواجهة فيوتشر في نصف النهائي صعبة للغاية، على الرغم من استعداد المصري لأي منافس في طريقه.

واستطرد إبراهيم حسن «هناك لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي ولكن الإدارة لم تتحرك لتجديد عقودهم، ولا تتحرك أيضًا لحسم ملفات عديدة من أجل الفريق أبرزها تجديد عقود اللاعبين والمستحقات، ولا نعلم موقف كامل أبو علي رئيس النادي هل استقال أم لا، لكن نتمنى أن يكون هناك استقرار داخل إدارة النادي».

وعن تألق محمد هاني ومروان عطية ثنائي الأهلي، قال إبراهيم حسن: «دائمًا ما كنت أردد أنا وحسام، أن هاني لديه إمكانيات عالية، لكنه يتعرض لضغوط شديدة من جمهور الأهلي، ومروان عطية اكتشفناه لما كان ناشئ بالاتحاد السكندري أنا وحسام، لكن للأسف ولا اللاعب ولا النادي افتكروا ده ولا وجهوا لنا الشكر».

واختتم تصريحاته بالحديث عن بيراميدز، قائلًا: «بيراميدز يعلم أسباب عدم الحصول على بطولات حتى الآن بسبب الإمكانيات المادية العالية المتاحة في النادي، وأي لاعب في بيراميدز يشعر أنه في مكانة أفضل من أي لاعب آخر في مصر بسبب عقوده المالية العالية، ولاعبو بيراميدز يشعرون بالغرور رغم أن ظروفهم كانت صعبة قبل الانضمام للفريق».

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