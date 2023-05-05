بنظارة شمس.. محمد صلاح في جلسة تصوير بقميص ليفربول الجديد

خضع محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، إلي جلسة تصوير جديدة بقميص ليفربول الجديد للموسم القادم.

ونشر الإعلامي أحمد شوبير صورًا من جلسة تصوير ليفربول الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهر محمد صلاح برفقه لاعبي الفريق، بنظارات الشمس، وعلق شوبير كاتبًا: “محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد للموسم القادم”.

وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز على فولهام، أمس الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة 28، بهدف دون رد من ركلة جزاء سددها في الدقيقة 39.

وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزها موقع ليفربوبول الرسمي: "أجريت محادثة قصيرة مع محمد صلاح وأراد أن يبقة مسددا لركلات جزاء الفريق، قلت له حسنا ستستمر في ذلك".

وأضاف: "محمد صلاح أخبرني أنه لا يشعر بأنه على ما يرام بعد إهدار ركلة جزاء آرسنال لأن الضغط ازداد عليه بوضوح نتيجة إهدار ركلتين متتاليتين".

وواصل: "استطاع صلاح تجاوز هذا الأمر، لقد نجح في تسجيل ركلة جزاء رائعة ضد فولهام، أعتقد أنه مع كل الأهداف التي سجلها “مو” لا يمكننا الحكم عليه بأهدار ركلتين وحرمانه من التسديد".

واختتم: "عندما قلت أنني سأتحدث مع محمد صلاح بعد إهدار ركلات الجزاء، خمن البعض أنني قررت حرمانه من التسديد، لكنها كانت محادثة بين رجلين بالغين".