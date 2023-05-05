مسئول أممي: متأثر جدًا بالخدمات المقدمة من السلطات المصرية وما توفره للنازحين السودانيين

قدم مدير مكتب المنسق الأممي الإقليمي ماكس شوت، خلال تواجده بـ معبر أرقين البري، الشكر إلى مصر على جهودها في خدمة النازحين من السودان موضحًا "نحن هنا للتعرف على الاحتياجات الإنسانية للفارين من السودان، وتقييم المساعدات الإنسانية لهم".

وأضاف خلال قناة إكسترا، "أنا متأثر جدًا بما رأيته الآن والخدمات المقدمة من السلطات المصرية، وما وفرته من مستلزمات المياه والطعام والمأوى" مؤكدًا أن الأمم المتحدة تقدم الاحتياجات العاجلة للنازحين، وجاهزون لتلبية الاحتياجات الضرورية والإنسانية".

وتابع: "أود أن أستغل الفرصة بتوجيه الشكر لمصر على إبقاء معبر أرقين مفتوحًا أمام المساعدات العاجلة للفارين من العنف والاشتباكات في السودان" و"أتطلع لتعاون الفاعلين في المجال الإنساني والأمم المتحدة والحكومات الغربية والسلطات المصرية، من أجل مساعدة المتضررين وتلبية احتياجاتهم".

ولفت إلى أن: "يجب أن تتعاون تلك الجهات من أجل مساعدة المتضررين وتلبية احتياجاتهم، سواء الموجودون في مصر أو على الجانب الآخر من الحدود في السودان، نحن نعمل بشكل مكثف للتعامل مع الوضع الإنساني المتفاقم".