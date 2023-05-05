الدعم السريع تشكر مصر على جهودها في حل أزمة السودان

أعربت قوات الدعم السريع في السودان، فجر الجمعة عن شكرها لمصر إثر جهودها لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.

وقالت القوات إنها مددت الهدنة 72 ساعة، استجابة لوساطة أمريكية-سعودية، وذلك في وقت يتوصل القتال في الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد رغم وجود تهدئة معلنة.

وقالت مليشيات الدعم السريع في بيان لها: "استجابة لوساطة أمريكية سعودية، نعلن تمديد أجل الهدنة لـ 72 ساعة إضافية، من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة. نؤكد قبولنا طلب وقف إطلاق النار والالتزام به، ونعلن ترحيبنا بالمبادرات المحلية والاقليمية والدولية، ونشكر الاتحاد الافريقي، ومنظمة الايغاد، ودولة الامارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ودولة إثيوبيا، ودولة جنوب السودان، وكل الدول الشقيقة والصديقة الساعية لإيجاد حل للأوضاع الراهنة في بلادنا".

وأضاف البيان: "نجدد التزامنا الصارم بالهدنة الإنسانية المعلنة، ونطالب القوات الانقلابية وكتائب الظل والفلول التي ظلت تهاجم مواقعنا ومعسكراتنا في إخلال واضح للهدن المعلنة، أن تعي مصلحة شعبنا الكريم وتلتزم بالهدنة. ظلت قوات الدعم السريع تتصدى للهجوم المتكرر في ساعات سريان الهدن وهو ما يؤكد بجلاء شيمة الغدر المتلازمة للانقلابيين، وتنازع اتخاذ القرار داخل قيادة القوات الانقلابية".

من جانبه، قال الجيش السوداني في بيان، إن حالة من الاستقرار والهدوء عمت جميع المدن والمناطق العسكرية، الخميس، باستثناء أجزاء من العاصمة الخرطوم، ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

واتهم البيان قوات الدعم السريع بخرق الهدنة المعلنة في عدة مواقع منذ صباح الخميس، مشيرًا إلى هجوم على منطقة بحري العسكرية فجراً، وآخر على قيادة منطقة العاصمة المركزية بالخرطوم، وهجوم ثالث بمدينة الأبيض طال قيادة الفرقة الخامسة مشاة.