عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: نقدم أغذية بنحو 14 مليون دولار في السودان

أرشيفية
أرشيفية

كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الخميس، أن منتجات غذائية مخصصة للمحتاجين في السودان تقدر قيمتها بما يتراوح بين 13 و14 مليون دولار تعرضت للنهب منذ اندلاع القتال الشهر الماضي.

وقال إيدي رو، مدير البرنامج في السودان في تصريحات لوكالة "رويترز" من بورتسودان عبر اتصال مرئي، إن النهب في البلاد متفشٍ، وإن بعض التقارير عن سرقة إمدادات برنامج الأغذية العالمي ما زالت قيد التحقيق.

وأضاف: "قدرنا أن نحو 17 ألف طن تعرضت للنهب، بعضها في مستودعاتنا والبعض الآخر من شاحنات، وهذا يعادل ما بين 13 إلى 14 مليون دولار، في صورة كلفة الطعام فحسب، نتلقى كل يوم تقريباً تقارير عن عمليات نهب أخرى".

المرصد الأفريقي للهجرة: الدول الحدودية مع السودان هى الأكثر تضررا بسبب الحرب

لماذا فشلت محاولات وقف إطلاق النار في السودان .. مفاجأة صادمة

وتأتي تصريحات رو غداة مناشدة مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، طرفي الصراع في السودان بالتعهد بتوفير عبور آمن للمساعدات الإنسانية والموظفين.

وقالت الأمم المتحدة إن الصراع في السودان أجبر نحو 100 ألف شخص على الفرار إلى بلدان مجاورة، وعرقل توصيل المساعدات في بلد يعتمد ثلث سكانه بالفعل على المساعدات الإنسانية.

وأشار رو إلى أن برنامج الأغذية العالمي بحاجة إلى شراء مزيد من الإمدادات بشكل عاجل للسودان، ومضى يقول: "نعلم أننا إذا لم نشترِ سلعاً أولية الآن، سينفد مخزوننا في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة".

وأضاف: "بدأنا بالفعل التواصل مع مانحينا لمعرفة مدى السرعة التي يمكننا بها الشراء والتسليم أيضاً في المواقع التي يتسنى لنا الوصول إليها، ويعتبر تقديم المساعدة فيها آمنا نسبياً".

الأمين العام للأمم المتحدة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة برنامج الأغذية العالمي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

الظروف متناقضة.. تعليق مثير من بركات على لقاء الأهلي وبيراميدز في السوبر

أسعار الذهب.. ارتفاع مفاجئ عالميا.. وهذا موقف السوق المحلي

أوكرانيا تفجر مفاجأة بشأن الطائرة المسيرة التي هاجمت كييف

شبانة يفتح النار على التجاوزات ضد حازم إمام

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

موضوعات متعلقة

المرصد الأفريقي للهجرة: الدول الحدودية مع السودان هى الأكثر تضررا بسبب الحرب

لماذا فشلت محاولات وقف إطلاق النار في السودان .. مفاجأة صادمة

ترشيحاتنا

رسالة من وزير الخارجية إلى نظيره الكاميروني تؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات

أحدث أسعار فيات 500X موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

النحاس : غياب السعيد أضر بيراميدز.. والأهلي رائع مع كولر

إجراء أول عملية جراحية في المخ لـ جنين ببطن أمه.. ما القصة؟

ربنا مش هيخذلني في ابني..الرئيس السيسي اتصل بي وساندني في أزمتي..أهم تصريحات السفيرة نبيلة مكرم عن أزمة نجلها

صاحب سلطة وظيفية أو ارتكب الفعل في المواصلات ... حالات يتم فيها تغليظ عقوبة التحرش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السير الذاتية وقوائم الملوك.. وثائق هامة في تاريخ مصر القديمة

سر خطير وراء صناعة وردة الآيس كريم يثير السوشيال ميديا

7 أسرار لفهم المرأة.. عوالم خفية في شخصية حواء لا يعرفها الرجل

الشاحن انفجر في وشها| لعنة وداد تصيب جوري بكر.. حكاية حسد ومستشفى

فيديو

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

تاجرت بأطفالها عشان الفلوس ..تفاصيل صادمة بواقعة البلوجر هبة السيد

فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ