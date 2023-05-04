المرصد الأفريقي للهجرة: الدول الحدودية مع السودان هى الأكثر تضررا بسبب الحرب

كشفت السفيرة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة، جهود الدولة المصرية في التعامل مع ملف اللاجئين بعد أزمة السودان.

وأكدت نميرة نجم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”،أن الدولة بذلت جهود كبيرة بشأن ملف السودانيين، حازت بها شكر عددا من الدول.

الأزمة فى السودان

وأشارت نميرة نجم إلى أن الأزمة فى السودان تؤدى إلى استمرار زيادة أعداد اللاجئين، مؤكدة أن الدول الحدودية مع السودان هي الأكثر تضررا.

وأوضحت مديرة المرصد الأفريقي للهجرة، أن الأوضاع الانسانية صعبة، وهناك جهود تبذل لإيصال المساعدات الأنسانية للسودان أوقات الهدنة.